Napoli, clochard picchiato a morte a Pomigliano. Due 16enni accusati di omicidio

Napoli, 21 giugno 2023 – Omicidio aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà: è pesante l’accusa a carico di due minorenni fermati dai carabinieri perché ritenuti responsabili di aver picchiato a morte un clochard.

Due sedicenni sono stati fermati dai Carabinieri di Castello di Cisterna per l'uccisione del 40enne ghanese Friederick Akwasi Adofo, il senzatetto percosso a morte a Pomigliano d'Arco. I due sono accusati dalla Procura dei minorenni di Napoli, che ha emesso il fermo, del reato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà.

Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, la morte dell'uomo risalirebbe alla mattina del 19 giugno 2023, ma solo in tarda serata, dopo le indagini condotte nel corso della giornata, è emersa con chiarezza la pista dell'aggressione.

I carabinieri sono intervenuti in via Principe di Piemonte dove è stato trovato il cadavere dell'uomo. Subito sono scattate le indagini che hanno portato a ricostruire quanto sarebbe avvenuto, vale a dire la violenta aggressione dell'uomo da parte di due persone. La salma era stata sequestrata per l'autopsia. I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna hanno dunque avviato le indagini per ricostruire la dinamica e risalire ai responsabili. Fino ai due minorenni fermati oggi.

Friederich, il senza tetto morto per le percosse ricevute a Pomigliano d’Arco, era amato dai residenti della zona, che saputo della sua morte, hanno cominciato a lasciare fiori, qualche cero e biglietti sulla panchina antistante il supermercato dove chiedeva l’elemosina. “Il vostro odio non passerà inosservato” è scritto su un messaggio.