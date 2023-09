Camorra, blitz nel rione Traiano: 28 arresti. Duro colpo contro il clan Sorianiello

Napoli, 18 settembre 2023 – Blitz all’alba dei carabinieri nel rione Traiano contro il clan Sorianiello a Napoli. I carabinieri del comando provinciale hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip partenopeo a carico di 29 indagati, uno dei quali morto per cause naturali prima dell'operazione.

Blitz dei carabinieri nel rione Traiano a Napoli

Tutti gli indagati devono rispondere a vario titolo di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, e detenzione abusiva di arma da fuoco. La cosca è attiva nell'area ovest di Napoli, nel quartiere del rione Traiano.

notizia in aggiornamento