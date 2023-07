Napoli, bruciata la Venere degli stracci: incendio distrugge l’opera d’arte di Pistoletto in piazza del Municipio

Napoli, 12 luglio 2023 – Distrutta da un incendio la Venere degli stracci di Pistoletto in piazza del Municipio: all’alba, verso le 5.30 del 12 luglio, sono divampate le fiamme sull’opera d’arte contemporanea installata nel cuore di Napoli che hanno completamente sciolto la scultura e ridotto in cenere gli indumenti vecchi che la circondavano. Un’alta colonna di fumo nero si è alzata dalla piazza ed è rimasta visibile in tutto il centro cittadino. L’intervento dei vigili del fuoco ha spento il rogo ma dell’opera dell'artista Michelangelo Pistoletto è rimasto solo lo scheletro d’acciaio. Sono in corso le indagini per comprendere l’origine dell’incendio. Varie le ipotesi sulle cause delle fiamme anche se appare da escludere l'autocombustione visto che la struttura non conteneva nessun apparato elettrico.

Montaggio dell’opera di Michelangelo Pistoletto La Venere degli Stracci.

L’opera d’arte distrutta

La Venere degli stracci, opera di Michelangelo Pistoletto del 1967 di cui esistono numerose versioni, era stata installata a Napoli, in piazza del Municipio, lo scorso 28 giugno. Una sua versione è presente anche nel museo d’arte contemporanea partenopeo Museo Madre. Quella collocata in piazza e andata completamente distrutta era una versione monumentale che riproduce la "Venere con mela" dello scultore danese Bertel Thorvaldsen a cui era affiancato un cumulo di stracci come simbolo di contrapposizione tra la bellezza classica e il disordine della vita moderna.

Pistoletto: “La Venere chiamata a esprimere il lato migliore dell’umanità”

L'opera dell’artista e scultore piemontese è stata per due settimane al centro della “nuova” piazza Municipio, riaperta di recente dopo lunghi lavori, in posizione centrale tra il palazzo del Comune, la Fontana del Tritone, il Maschio Angioino e l'area del porto. "La Venere rappresenta l'umanità di oggi, chiamata a esprimere il suo lato migliore". Così Michelangelo Pistoletto aveva definito il significato della sua opera lo scorso 28 giugno durante l’inaugurazione. "La Venere che viene dalla storia della bellezza rigenera questi stracci, che di colpo diventano opera d'arte e ritornano a vivere".