Tornano i biker boots

Che si tratti di novità o di ritorni dal passato, ogni stagione porta con sé i propri trend e, in fatto di scarpe, per l'autunno inverno 2023/2024 rivedremo sicuramente i biker boots. Cool e versatili, un po' grunge e un po' rock, ma nello stesso tempo anche chic, le scarpe simbolo del bikercore sono destinate a risolvere molti dilemmi di look nei prossimi mesi. Facilmente abbinabili, daranno un tocco casual e grintoso a molti outfit, inclusi quelli estivi, che saranno in questo modo accompagnati verso l'autunno in maniera più graduale e stilosa. Di modelli e colori ce ne sono per tutti i gusti e per tutte le tasche, ben vengano anche quelli ripescati dall'armadio e rimasti in pausa per qualche stagione. Via libera dunque alla fantasia per creare l'outfit ideale per qualsiasi occasione.

Dagli anni novanta alla nuova linea di Miu Miu, i biker boots conquistano le celebrities

Già in voga negli anni Novanta, è nei primi anni del 2000 che gli stivali un tempo tipici solo dei motociclisti hanno preso il sopravvento per le strade e sulle passerelle. All'inizio del nuovo millennio, infatti, sono fotografati ai piedi di modelle e celebrities, nella maggior parte dei casi abbinati con jeans skinny e giacca in pelle. Grande fan del genere è Kate Moss che ha sfoggiato nel corso degli anni look indimenticabili, abbinando con classe e disinvoltura gli stivali con shorts e minigonne. Spesso fotografate con ai piedi gli stivali da motociclista, anche Sienna Miller, Keira Knightley e Katie Holmes, che li sfoggiava con jeans e giacca in pelle alla premiere del film “La guerra dei mondi”. A farla da padrone in quel periodo anche l'accoppiata con leggings e denim skinny, sia infilati negli stivali che non. A riportare in auge la calzatura, da tempo lasciata in stand by nella scarpiera, è un marchio che spesso detta legge in fatto di tendenze. Non a caso è Miu Miu, infatti, a rilanciare il trend nel corso della sfilata Autunno/Inverno 2023-2024, dove ha presentato una versione di stivali da motociclista in morbida pelle, con una punta squadrata e decorati con fibbie. Chunky, con dettagli tipicamente maschili per uno stile audace e ribelle, che ha immediatamente conquistato tutti, celebrities in primis. Da Chiara Ferragni a Dua Lipa, Elsa Hosk e Cindy Bruna, i volti famosi del momento e delle passerelle sono stati conquistati dai biker boots.

Come abbinarli

Oltre alle accoppiate classiche e sempre vincenti, uno degli abbinamenti più cool della stagione, prevede i biker boots indossati con vestiti leggeri e capi estivi. Una combinazione perfetta per sfruttare gli indumenti preferiti della stagione appena passata anche con le temperature più miti. Un abito leggero sarà perfetto con un paio di stivali in pelle, lo stesso vale per gli shorts che sarebbero altrimenti pronti per il fatidico cambio stagionale nell'armadio. In caso di dubbi è come sempre possibile prendere spunto dalle recenti passerelle. In questo caso, a venire in aiuto è la sfilata Miu Miu: gonna in tulle a pois, cardigan classico, trasparenze e giacche in pelle.