Trasforma il tuo salotto in un cinema con la soundbar Hisense da 240W: costa pochissimo su Amazon

Non c'è alcun dubbio, quando si parla di home entertainment l'audio gioca un ruolo cruciale tanto quanto l'immagine. Ed è qui che entrano in gioco le soundbar, dispositivi compatti ma potenti progettati per migliorare drasticamente l'audio del televisore. Perché la verità è che anche i TV top di gamma hanno bisogno di una spinta sotto questo punto di vista.

Tra le numerose opzioni disponibili sul mercato, la Hisense HS2100 si distingue per il suo ottimo rapporto qualità-prezzo, soprattutto oggi, visto lo sconto Amazon del 20%. Grazie alla promo odierna, infatti, questa soundbar 2.1, dotata di subwoofer wireless, costa solo 99 euro, compresa spedizione.

Potente, elegante e dal prezzo contenuto: perché acquistare la soundbar Hisense

La Hisense HS2100, destinata a restare sempre in bella vista per ovvi motivi, presenta un design sobrio ed elegante, caratterizzato da linee pulite e una finitura nera opaca che si adatta facilmente a qualsiasi tipo di arredamento. La soundbar ha un'altezza di soli 60 mm, quindi può essere posizionata anche sotto il televisore senza ingombrare eccessivamente, mentre il subwoofer wireless, anch'esso compatto, può essere collocato in qualsiasi punto della stanza senza la necessità di fastidiosi cavi.

Ma una soundbar non deve essere solo gradevole esteticamente, giusto? Dal punto di vista delle specifiche tecniche, la HS2100 sprigiona una potenza di 240W, suddivisa tra la soundbar (2 altoparlanti laterali) e il subwoofer, garantendo un suono potente e ben bilanciato. La periferica è compatibile con le tecnologie Dolby Digital e DTS Virtual:X, quindi può creare un effetto surround virtuale che trascina i presenti al centro dell'azione. In generale, scheda tecnica e recensioni alla mano, la qualità audio si assesta su livelli sorprendentemente buoni, considerando il prezzo.

La connettività è un altro punto di forza di questa soundbar, visto le diverse opzioni disponibili. Oltre all'ingresso HDMI con supporto ARC, che semplifica il collegamento al televisore (prevedendo l'utilizzo di un solo cavo) e permette di controllare il volume con il telecomando della TV, sono presenti anche un ingresso ottico e il Bluetooth.

A proposito del Bluetooth, è una soluzione molto gettonata perché consente anche di riprodurre musica in streaming da smartphone, tablet o altri dispositivi compatibili, trasformando la soundbar in un versatile sistema audio per l'ascolto di musica, ideale ad esempio per una cena a casa con gli amici o una festa.

La Hisense HS2100 si presenta dunque come una soundbar completa e performante, capace di sprigionare una qualità audio superiore rispetto agli altoparlanti integrati del televisore. E poi hai il vantaggio del prezzo, che oggi, con lo sconto Amazon del 20%, è di soli 99 euro.