Tieni in ordine il tuo giardino con l’idroulitrice di Bosch: comprala subito con lo sconto su Amazon

Se stai cercando una soluzione pratica ed efficace per la pulizia di ambienti domestici o esterni, l’idropulitrice Bosch UniversalAquatak 135 potrebbe essere la scelta ideale. Disponibile su Amazon al prezzo di 169,99€ grazie a uno sconto di 20 euro sul prezzo originale, questo modello si distingue per una combinazione vincente di potenza, versatilità e design compatto. Approfitta dell’offerta in corso.

Idropulitrice Bosch in offerta su Amazon: comprala adesso

Con una pressione massima di 135 bar e una portata di 410 litri all’ora, l’UniversalAquatak 135 è progettata per affrontare anche le pulizie più impegnative. Il motore da 1900 watt garantisce prestazioni elevate, mentre l’innovativo ugello 3 in 1 offre tre modalità di getto per adattarsi a ogni esigenza: a ventaglio per superfici ampie, rotante per sporco ostinato e puntuale per interventi di precisione. Questa flessibilità la rende adatta a molteplici utilizzi, dal lavaggio dell’auto alla pulizia di terrazze e mobili da giardino.

Dal suo lancio, l’UniversalAquatak 135 si è affermata come una delle idropulitrici più apprezzate sul mercato, grazie a un equilibrio tra prestazioni, qualità costruttiva e prezzo competitivo. Il suo design compatto e le caratteristiche tecniche avanzate la rendono una scelta affidabile per chi desidera mantenere puliti gli spazi esterni senza sforzi eccessivi.

Un altro punto di forza di questa idropulitrice è la sua maneggevolezza. Con un peso di soli 7,9 kg e dimensioni compatte di 44,6 x 37,5 x 36,3 cm, può essere facilmente trasportata e riposta anche in spazi ridotti. L’impugnatura estraibile e la maniglia supplementare contribuiscono a rendere l’uso ancora più pratico. La dotazione completa include accessori utili per iniziare subito: una pistola ad alta pressione, un tubo flessibile da 7 metri, un ugello detergente con contenitore dedicato e un filtro trasparente per l’acqua, pensato per garantire prestazioni ottimali nel tempo.

Che tu debba affrontare sporco ostinato o semplicemente desideri uno strumento versatile per le pulizie quotidiane, l’idropulitrice Bosch UniversalAquatak 135 rappresenta un’opzione da considerare. Acquistala adesso su Amazon a 169,99€.

