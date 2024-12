Teleconferenze impeccabili con l'altoparlante Bluetooth Jabra: oggi in promo su Amazon

Con la modalità di smartworking sempre più diffusa nel mondo del lavoro, ormai le teleconferenze rappresentano una prassi comune. Per renderle più efficaci che mai prova l'Altoparlante USB e Wireless Bluetooth Jabra Speak 510, oggi disponibile su Amazon a soli 79€ con uno sconto conveniente del 20%.

La spedizione è gratuita con possibile consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile dell'offerta speciale, gli articoli potrebbero terminare da un momento all'altro!

Altoparlante USB e Wireless Bluetooth Jabra Speak 510: specifiche tecniche e funzionalità

L'altoparlante USB e Wireless Bluetooth Jabra Speak 510 oggi in offerta su Amazon è un dispositivo viva voce personale ideale per effettuare teleconferenze nella massima comodità ed efficienza in qualsiasi ambiente.

Questo gadget tech di ultima generazione è compatibile con le principali piattaforme Unified Communication (UC) ed è progettato per chiamate in conferenza individuali o in piccoli gruppi con copertura fino a 4 persone.

Si contraddistingue per una serie di caratteristiche tecniche all'avanguardia che garantiscono una qualità audio ed un controllo vocale sempre impeccabili. Nello specifico, le conversazioni risultano cristalline grazie al suo microfono a 360 gradi e alla modalità di cancellazione dell'eco integrata.

La modalità di utilizzo è semplice ed intuitiva in quanto è possibile controllare le chiamate grazie ai pulsanti a sfioramento intuitivi. La connettività non è da meno grazie a due modalità tra cui scegliere in base alle proprie esigenze: potrai collegare l'altoparlante al computer con una porta USB o collegarlo in un attimo tramite Bluetooth al tuo smartphone, tablet o auricolare.

Inoltre il dispositivo è super compatto e dalle dimensioni minime così da poter essere inserito in borsa o nello zaino per trasportarlo nella massima comodità in qualsiasi luogo.

Ottimizza le tue teleconferenze con l'Altoparlante USB e Wireless Bluetooth Jabra Speak 510. Al momento è disponibile su Amazon a soli 79€ con uno sconto conveniente del 20%. Le scorte sono in esaurimento quindi approfitta il prima possibile dell'offerta speciale!