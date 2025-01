Smartphone potente e resistente con una batteria esagerata: DOGEE Fire 6 Power, approfitta del 13% di sconto prima che l’offerta scada

Se cerchi uno smartphone ultra resistente, con un’autonomia eccezionale, capace di assicurare prestazioni al top con qualsiasi app, il DOOGEE Fire 6 Power è il dispositivo che devi comprare oggi. Dotato di 20GB di RAM (12GB fisici + 8GB virtuali), 256GB di memoria interna e una batteria mostruosa da 15.500mAh, questo dispositivo è progettato per chi ha bisogno di un telefono indistruttibile e affidabile. Lo trovi disponibile su Amazon a 199,99€, con il 13% di sconto; questa è un’occasione da non perdere.

DOOGEE Fire 6 Power: lo smartphone rugged definitivo con batteria da 15.500mAh a soli 199,99€

Il Fire 6 Power vanta una batteria gigantesca da 15.500mAh, garantendo giorni di utilizzo con una sola carica. Perfetto per chi lavora in ambienti estremi, viaggia spesso o semplicemente non vuole più preoccuparsi della batteria. Supporta anche la ricarica inversa OTG, trasformandolo in un power bank per altri dispositivi.

Progettato per resistere a condizioni estreme, il Fire 6 Power è certificato IP68/IP69K, il che significa che è impermeabile, resistente alla polvere e agli urti. Può sopravvivere a immersioni in acqua, cadute da altezze considerevoli e temperature estreme, rendendolo ideale per escursionisti, lavoratori edili e avventurieri.

Grazie ai 20 GB di RAM (12GB reali + 8GB espandibili) e al processore octa-core, il device di DOOGEE offre una fluidità eccellente anche nelle applicazioni più pesanti. Con 256 GB di memoria interna espandibile fino a 2TB, non avrai mai problemi di spazio per foto, video e file.

Dulcis in fundo, il display HD+ da 6,56 pollici permette di beneficiare di immagini nitide e colori brillanti, perfetti per video e navigazione. La fotocamera principale da 50MP cattura dettagli sorprendenti anche in condizioni di scarsa illuminazione, mentre la torcia LED da 120LM è un'aggiunta indispensabile per chi lavora in ambienti bui.

Lo puoi comprare su Amazon a soli 199,99€, con il 13% di sconto, il DOOGEE Fire 6 Power è lo smartphone rugged definitivo, perfetto per chi cerca un telefono indistruttibile, con batteria infinita e prestazioni elevate.