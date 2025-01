Potenza desktop in un mini PC: processore Intel e SSD da 500 GB, prezzo imperdibile col doppio sconto

I Mini PC sono una categoria di prodotti sempre più diffusa. Compatti, veloci e potenti, permettono di costruire una postazione di lavoro, sia a casa che in ufficio, senza occupare troppo spazio e senza rinunciare alle prestazioni. Inoltre, sono utili per essere utilizzati anche come macchine di appoggio, magari per server o centri multimediali casalinghi.

Oggi su Amazon puoi acquistare questo modello del marchio Beelink, con processore Intel, 16GB di RAM e SSD da 500GB a soli 199 euro invece di 259. Per averlo a questo prezzo devi spuntare la casella del coupon sconto che trovi in pagina alla voce "Applica coupon 50€".

Mini PC Beelink per casa o ufficio: la scheda tecnica

Beelink Mini-S13 Pro è dunque una soluzione ideale per lavoro, studio e intrattenimento. Al suo interno include un processore Intel Twin Lake-N150 con frequenza di clock massima fino a 3,6 GHz che si traduce in prestazioni fluide per l'uso quotidiano, sia per il lavoro in ufficio che a casa. A supporto ci sono 16GB di RAM DDR4, con cui gestire più applicazioni contemporaneamente e una SSD PCIe da 500GB che offre spazio a sufficienza per i propri file. La memoria a disposizione può essere comunque espansa fino a un massimo di 2TB.

La scheda tecnica è arricchita poi da un chip grafico Intel UHD con supporto al doppio schermo grazie alle due porte HDMI: le immagini saranno restituite in 4K a 60Hz su entrambi i monitor, perfette per migliorare la produttività e far sì che il lavoro diventi più efficiente. In proposito, il Mini PC è dotato anche di connettività WiFi 6 e Bluetooth 5.2 per una connessione rapida e veloce, sia per internet che per il collegamento di periferiche senza filo.

A completare il quadro ecco 4 porte USB 3.2, una porta LAN da 1000Mbps e un jack audio da 3,5mm. Il sistema operativo è Windows 11 Pro, già preinstallato e pronto all'uso.

Prestazioni, compattezza e affidabilità: tutto questo è il Mini PC Beelink MINI-S13 Pro. Applica il coupon sconto su Amazon e pagalo solo 199 euro.