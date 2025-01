Notebook economico per studio e lavoro con Windows ad un super prezzo su Amazon

Interessante offerta su Amazon per questo notebook con processore Intel, 8GB di RAM e SSD da 256GB, una soluzione perfetta dunque per lavoratori e studenti, che puoi acquistare a soli 279,99 euro. Il prezzo include la spedizione Prime e al checkout la possibilità di attivare un pagamento rateale selezionando Cofidis.

Notebook economico in offerta: la scheda tecnica

Un laptop che nasce per soddisfare le esigenze di mobilità di lavoratori e studenti. Lo fa con un formato compatto e leggero che include un display Full HD da 15,6 pollici con una definizione ideale per ogni genere di contenuto e una batteria da 5000mAh che offre fino a 6 ore di utilizzo continuo e addirittura 200 ore se lasciato in standby.

Il processore è un Intel Celeron N5095 a 4 core con una velocità fino a 2,9Ghz, sistema di raffreddamento dedicato e supporto che arriva da 8GB di RAM e una SSD veloce da 256GB, espandibile fino a 1TB.

Ancora, abbiamo anche la connettività WiFi e Bluetooth, insieme a porte USB, Type-C, HDMI, jack audio e slot microSD per il collegamento di supporti e memorie esterne. Molto interessanti sono le funzioni per la privacy, come una copertura per la webcam integrata, e la presenza di un mouse wireless già incluso nella confezione.

l sistema operativo è invece Windows 11, in modo che il PC sia subito pronto all'uso appena tirato fuori dalla scatola.

Un notebook conveniente, elegante e performante, il compagno perfetto per le proprie esigenze quotidiane in mobilità senza spendere troppo.