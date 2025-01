Illumina il tuo armadio con la luce LED, costa pochissimo su Amazon

La luce LED di OUILA per armadio è composta da un set di due lampade versatili e ricaricabili; il bundle in questione si trova su Amazon al prezzo di 16,13 euro, grazie a uno sconto del 37% e un coupon del 20% applicabile al checkout.

In definitiva, sono lampadine progettate per semplificarti la vita, ideali non solo per armadi, ma anche per le scale, i corridoi, le cucine e i garage, offrendo praticità e un design moderno.

OUILA Luce LED con sensore di movimento: illuminazione intelligente

Ogni luce è dotata di 36 LED luminosi, che forniscono una luce uniforme e brillante per illuminare al meglio spazi bui o difficili da raggiungere.

Grazie alla luce naturale e anti-abbagliamento, è perfetta per qualsiasi ambiente. Sono dotate di un sensore di movimento altamente sensibile che si attiva automaticamente quando rileva il tuo movimento entro 3-5 metri, e si spegne dopo 15-20 secondi di inattività.

Questa funzione è ideale per risparmiare energia e garantire comodità.

Con quattro modalità di illuminazione, puoi scegliere tra:

Modalità sensore giorno e notte , per attivare la luce solo quando necessario.

, per attivare la luce solo quando necessario. Modalità sensore notturno , per attivazione esclusiva in condizioni di scarsa luce.

, per attivazione esclusiva in condizioni di scarsa luce. Modalità sempre accesa , per un’illuminazione costante.

, per un’illuminazione costante. Modalità “spento”, per conservare la carica.

Ogni lampada è dotata di una batteria integrata ricaricabile da 1000mAh, che garantisce un’autonomia prolungata con una sola carica.

Il cavo USB incluso semplifica la ricarica, eliminando la necessità di batterie usa e getta. Grazie al design magnetico, puoi fissare facilmente le luci su superfici metalliche o utilizzare gli adesivi inclusi per installarle su pareti, armadi o mobili.

Ognuna di esse è lunga 23 cm e si integra perfettamente in qualsiasi ambiente senza occupare troppo spazio. Il design moderno e minimalista aggiunge un tocco di stile alla funzionalità.

Con un costo di soli 16,13 euro, grazie allo sconto del 37% e al coupon del 20%, questo bundle è indispensabile. Corri a prenderlo adesso su Amazon, c’è la spedizione gratuita.