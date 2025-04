Frigorifero combinato Low Frost a libera installazione di Candy: ora su Amazon ti costa meno

Il tuo vecchio frigorifero non funziona più o stai pensando di cambiarlo? In questo momento c'è un'offerta molto interessante su Amazon per avere il frigo combinato a libera installazione CHCS 514EW diba un prezzo molto interessante.

Solo 269€ per un prodotto capiente (ben 207 L ) e che assicura lunghi tempi di conservazione per i tuoi alimenti con la tecnologia Low Frost. Anche lato consumi è molto interessante: la classe di efficienza energetica E consuma il 20% in meno rispetto a un altro elettrodomestico simile di classe F. Cosa aspetti? Aggiungilo al carrello prima che la promo scada!

Frigoifero Low Frost Candy a un prezzo super su Amazon

Questo frigorifero combinato di Candy ha, come tutti i frigoriferi di questa tipologia, la parte frigo in alto e il congelatore in basso. Un modo pratico per conservare i tuoi alimenti e averli sempre a portata di mano direttamente in cucina, senza occupare troppo spazio. Il modello CHCS 514EW, poi, è a libera installazione e misura solo 151 x 55 x 58 cm, adattandosi benissimo a qualsiasi spazio.

Ma a fare la differenza rispetto a un frigo tradizionale è la tecnologia Low Frost. Questa riduce del 20% la formazione di brina, offrendo così un valido aiuto sia per la conservazione di frutta, verdura e cibi freschi, che nella riduzione dei consumi (e nella pulizia del frigo stesso, che spesso porta via non poco tempo). In ogni caso, lo sbrinamento è automatico.

Lato energetico, ad abbattere il costo in bolletta è anche la classe di efficienza energetica E, con un consumo del 20% in meno rispetto a un altro frigo di classe F. Inoltre, il pannello d controllo elettronico interno (lo trovi nella parte superiore) ti permette di gestire con più facilità la temperatura del frigorifero. Mentre rispetto alla capacità, questo modello in particolare è piuttosto capiente: ben 207 L!

Approfitta dell'offerta in corso su Amazon per averlo subito a casa tua al costo di 269€. Il ritiro del vecchio elettrodomestico è gratis!