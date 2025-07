Il tritatutto ultra‑veloce che ti fa risparmiare spazio: affare Kendwood su Amazon (-42%)

Tanto compatto, quanto potente: il tritatutto Kenwood MultiPro Go è il tuo nuovo alleato in cucina, ricco di funzionalità in un formato mini. Oggi puoi acquistarlo al prezzo di 51,99 euro, con uno sconto del 42% rispetto al prezzo di listino pari a 89,90 euro.

Dimensioni ridotte e funzionalità complete

Le dimensioni di questo tritatutto (23,9 x 15,8 x 29,7 cm) sono uno degli aspetti che più facilmente colpiscono chi è alla ricerca di un apparecchio salvaspazio. Tuttavia, la compattezza non comporta compromessi sulle funzionalità: il dispositivo integra una serie di accessori e strumenti che consentono di affrontare numerose preparazioni, dal tritare al grattugiare, dall’affettare all’impastare. La dotazione comprende un contenitore da 1,3 litri, una lama da taglio e un disco reversibile da 4 mm.

Tra le peculiarità tecniche, spicca il sistema Express Serve 360°, che consente di affettare e grattugiare direttamente nel piatto di servizio, riducendo così sia i tempi di preparazione sia quelli necessari alla pulizia. Un altro dettaglio funzionale è la possibilità di lavare in lavastoviglie tutti i componenti rimovibili, aspetto che semplifica la manutenzione e rende il prodotto adatto anche a chi ha poco tempo da dedicare alla pulizia.

Il motore da 650 watt garantisce una potenza adeguata per affrontare anche preparazioni più impegnative, come impasti per pizza o pane, mantenendo al tempo stesso un consumo energetico annuo molto contenuto (5 watt). La base antiscivolo e il pratico avvolgicavo, inoltre, sono dettagli pensati per rendere l’esperienza d’uso più semplice e sicura.

Questo tritatutto Kenwood è un robot multifunzione piccolo e compatto, dalle tante possibilità. Perfetto per chi cerca un elettrodomestico che non ingombri, anche negli spazi più ridotti. Acquistalo subito su Amazon con uno sconto del 42%.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.