Creative Pebble X Plus: altoparlanti 2.1 con subwoofer e Bluetooth, perfetti per il tuo PC o Mac

Gli altoparlanti Creative Pebble X Plus 2.1 sono una soluzione audio elegante e potente per il tuo PC o Mac. Vantano infatti, un subwoofer dedicato, sono dotati dell’illuminazione RGB personalizzabile e si connettono a qualsiasi device; offrono un’esperienza audio coinvolgente sia per lavoro che per svago. Li trovi su Amazon a soli 97,99 euro, grazie al coupon del 30%, rappresentano un’occasione imperdibile per migliorare la tua postazione.

Creative Pebble X Plus: audio potente e illuminazione RGB a soli 97,99€

Con una potenza fino a 15W RMS, gli altoparlanti Creative Pebble X Plus garantiscono un suono chiaro e bilanciato, arricchito da bassi profondi e definiti grazie al subwoofer. Che tu stia ascoltando musica, guardando film o giocando, il sistema 2.1 offre un audio coinvolgente e di alta qualità.

La versatilità è un punto di forza: puoi collegare gli altoparlanti tramite USB-C, Bluetooth 5.3 o jack audio da 3,5 mm. Sono così compatibili con una vasta gamma di dispositivi, dai computer ai smartphone, per un’esperienza d’uso senza limiti.

L’illuminazione RGB integrata aggiunge un tocco di stile al tuo desk setup. Puoi personalizzare i colori e gli effetti per adattarli al tuo ambiente o al tuo umore, rendendo la tua configurazione unica e accattivante. Con un design minimalista e salvaspazio, i Pebble X Plus si adattano facilmente a qualsiasi scrivania. Sono speaker intuitivi e semplici da usare, ma non rinunciano all’estetica grazie anche agli ottimi materiali con cui sono realizzati.

Grazie al coupon del 30%, puoi avere questi altoparlanti di qualità premium a soli 97,99 euro. È un’opportunità straordinaria per chi cerca una combinazione di prestazioni audio, funzionalità moderne e design accattivante. Non lasciarteli sfuggire e corri a prenderli adesso; c’è la consegna celere e immediata con Prime anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, con possibilità di riceverli anche in uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano.