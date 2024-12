Asciugacapelli Rowenta x Karl Lagerfeld in offerta su Amazon con lo sconto del 42%

L'asciugacapelli Rowenta x Karl Lagerfeld CV591L Powerline è un prodotto che non può mancare in casa tua; è potente ma ha un costo estremamente contenuto. Lo trovi su Amazon ed è disponibile con uno sconto del 42%, al prezzo speciale di 23,90€, spese di spedizione incluse e consegna celere in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine (salvo festivi).

Il miglior asciugacapelli al prezzo più basso del web

Il phone di Rowenta vanta un design unico ed iconico sviluppato da Karl Lagerfeld. Di fatto, con una potenza di 2300 W, riesce a garantire sempre un'asciugatura rapida ed efficiente in qualunque condizione. Con la tecnologia Effiwatts avrai prestazioni al top mantenendo al contempo un consumo energetico ridotto.

Il modello CV591L, nello specifico, integra un booster ionico che riduce l'elettrostaticità e l'effetto crespo, lasciando i capelli lisci e lucenti. Con l’impostazione Thermo Control invece, potrai godere di una temperatura ideale che serve per proteggere la bellezza naturale dei capelli anche quando li asciughi di fretta.

Sul fronte tecnico notiamo che il phon di Rowenta offre sei impostazioni di velocità e temperatura, permettendo di adattare il flusso d'aria alle diverse esigenze di styling.

Il getto d'aria fredda serve per fissare l'acconciatura, mentre in confezione troverai un concentratore per un'asciugatura precisa con il look che più desideri; con il diffusore invece, potrai aggiungere volume ai capelli ricci.

Il design elegante, frutto della collaborazione con Karl Lagerfeld, si distingue per l'estetica raffinata e considera che la griglia si rimuove così potrai pulirla con facilità.

Attualmente, l'asciugacapelli è disponibile su Amazon al prezzo scontato di 23,90€, con una riduzione del 42% rispetto al prezzo originale di 40,99€. Le spese di spedizione sono incluse nell'offerta.

In sintesi, il Rowenta x Karl Lagerfeld CV591L Powerline è un prodotto perfetto se stai cercando un phon potente per modellare al meglio il tuo stile dopo la doccia. Con lo sconto di Amazon poi, non puoi lasciartelo sfuggire.