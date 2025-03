Facile da usare e perfetta per ogni ricetta: Ariete 4633, prezzo shock su Amazon

La Ariete 4633 è una friggitrice ad aria da 4 litri, ideale per preparare piatti croccanti e gustosi con meno olio e meno grassi. Con 9 programmi preimpostati, funzione Shake e Grill e una potenza di 1400W, garantisce una cottura uniforme e veloce per ogni tipo di alimento.

Grazie a uno sconto del 13% su Amazon, lo puoi acquistare al prezzo speciale di soli 69,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Questa è un’ottima occasione per chi vuole mangiare in modo sano senza rinunciare al gusto.

La friggitrice ad aria di Ariete 4633 in offerta su Amazon: cucina sana e veloce a 69,90€

La Ariete 4633 offre una capienza di 4 litri, perfetta per cucinare porzioni abbondanti adatte a famiglie o gruppi di amici. Può preparare facilmente patatine, pollo, verdure, pesce e dolci, con risultati croccanti e gustosi senza dover usare grandi quantità di olio.

Grazie ai suoi 9 programmi automatici, la friggitrice permette di cucinare diversi tipi di alimenti senza dover regolare manualmente il tempo e la temperatura. Con un solo tocco si possono preparare piatti leggeri e croccanti, ottimizzando i tempi in cucina.

La funzione Shake ricorda di agitare il cestello durante la cottura, garantendo una doratura uniforme degli alimenti.

La modalità Grill, invece, permette di ottenere una croccantezza extra per carne, verdure e altri cibi, simulando l’effetto di una griglia tradizionale.

La friggitrice permette di regolare la temperatura da 80°C a 200°C, adattandosi a diverse esigenze di cottura. Il potente motore da 1400W assicura un riscaldamento rapido e una distribuzione uniforme del calore, per piatti cotti alla perfezione in meno tempo rispetto ai metodi tradizionali. L’interfaccia intuitiva con un display digitale touch rende la friggitrice semplice da utilizzare. Il cestello antiaderente removibile facilita la pulizia, permettendo di lavarlo rapidamente sotto l’acqua corrente o in lavastoviglie.

Grazie allo sconto del 13%, la friggitrice ad aria Ariete 4633 è ora disponibile su Amazon a 69,90€.