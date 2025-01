AirPods 4 al minimo storico su Amazon: è l’affare di oggi

Gli AirPods 4 di casa Apple sono auricolari wireless progettati per offrire un’esperienza audio di alta qualità; sono compatibili con gli iPhone di ultima generazione e sono disponibili su Amazon al prezzo di 139,00 euro, con uno sconto esagerato del 7% sul valore di listino (si parla di un minimo storico per un prodotto del genere) e, non di meno, le spese di spedizione sono incluse nel prezzo.

Vantano caratteristiche avanzate e dispongono di un chip H2, godono del supporto all’audio spaziale personalizzato e sono resistenti al sudore e all’acqua: queste cuffiette rappresentano una scelta eccellente per chi cerca il top per fare e ricevere chiamate in mobilità e per ascoltare la musica.

AirPods 4 di Apple: indispensabili per chi ha un iPhone

Gli AirPods 4 sono in grado di offrire un’esperienza sonora immersiva grazie alla tecnologia di audio spaziale personalizzato. Questo sistema adatta il suono alla forma delle tue orecchie, garantendo un ascolto ottimale per musica, film e chiamate, con una qualità che ti farà sentire al centro dell’azione.

Il nuovo chip H2 serve invece per migliorare la qualità audio, riducendo i rumori ambientali e ottimizzando l’efficienza energetica. Ogni nota verrà riprodotta con precisione, così potrai godere di un suono cristallino in ogni situazione.

Con una batteria che dura fino a 24 ore grazie alla custodia di ricarica USB-C, gli AirPods 4 ti accompagnano per tutta la giornata. In più la ricarica sarà immediata e avverrà mediante USB Type-C o attraverso la wireless charging.

Consentono di usufruire di un comfort eccezionale, visto che si adattano perfettamente alle orecchie e rimangono stabili anche durante le attività più dinamiche. La loro leggerezza li rende ideali per un uso prolungato, senza affaticare le orecchie.

Grazie alla certificazione IPX4, saranno poi resistenti al sudore e agli spruzzi d’acqua, perfetti per l’uso durante allenamenti intensi, la corsa al parco o una semplice giornata piovosa.

Gli AirPods si integrano perfettamente con i dispositivi Apple, offrendo un’accoppiamento istantaneo, il passaggio automatico tra dispositivi e la possibilità di controllare Siri con un semplice comando vocale.

Con un prezzo scontato di soli 139,00€ sono praticamente imperdibili su Amazon; c’è la consegna celere e immediata con il servizio di Prime e si può beneficiare anche del pagamento dilazionato in cinque o dieci rate con il sistema interno al sito.