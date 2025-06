Addio scopa e fatica: questo aspirapolvere è un colpo di genio (e ora è tuo a metà prezzo)

Il robot aspirapolvere LEFANT M310 si presenta come una soluzione innovativa per semplificare le pulizie domestiche, con un prezzo che rimane sorprendentemente contenuto. Disponibile a soli 99,99€, offre caratteristiche che lo rendono competitivo anche rispetto a modelli di fascia più alta, un'opportunità interessante per chi desidera ottimizzare la gestione della casa senza compromessi.

LEFANT M310: il robot aspirapolvere che devi comprare adesso

Tra le sue caratteristiche di punta spicca la tecnologia di elusione ostacoli PSD, supportata da otto sensori frontali triangolari che garantiscono una navigazione precisa anche in ambienti complessi. Grazie a un angolo di copertura superiore a 180°, il robot è in grado di rilevare oggetti sottili come le gambe di sedie e tavoli, eliminando efficacemente i punti ciechi e assicurando una pulizia uniforme in ogni angolo della casa.

Per quanto riguarda l'autonomia, il LEFANT M310 non delude: con una durata operativa che può raggiungere i 180 minuti in modalità silenziosa, è in grado di coprire superfici fino a 180 m² con una sola carica. Una volta esaurita la batteria, il robot torna automaticamente alla base per ricaricarsi, assicurando un ciclo di pulizia continuo e senza interruzioni.

Il sistema di aspirazione è un altro elemento distintivo del LEFANT M310. Con una potenza di aspirazione di ben 4500Pa, questo dispositivo è in grado di affrontare sporco, polvere e peli di animali con estrema facilità. La spazzola priva di setole, progettata per prevenire grovigli, rappresenta una scelta ideale per chi possiede animali domestici, poiché convoglia efficacemente i detriti nel capiente contenitore da 550 ml, riducendo al minimo la necessità di manutenzione.

Un'attenzione particolare è stata riservata alla qualità dell'aria all'interno dell'abitazione. Il robot è dotato di un sistema di filtrazione avanzato, composto da un filtro in acciaio inox e un filtro HEPA, capace di catturare particelle microscopiche come polline e acari della polvere. Questa caratteristica lo rende particolarmente adatto a chi soffre di allergie, contribuendo a creare un ambiente domestico più salubre.

L'integrazione con la tecnologia smart completa l'offerta di questo dispositivo. Grazie all'app Lefant, è possibile programmare sessioni di pulizia, selezionare modalità operative e regolare la potenza di aspirazione direttamente dallo smartphone. Inoltre, la compatibilità con Google Assistant e Alexa permette un controllo vocale intuitivo, rendendo l'esperienza d'uso ancora più semplice e immediata.

LEFANT M310 si distingue come una soluzione completa e affidabile per la pulizia domestica. Oggi costa soltanto 99,99€ su Amazon con IVA inclusa e spese di spedizione comprese nel prezzo.

