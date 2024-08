Yulia Vlasova nuova fiamma di Johnny Depp? Chi è la modella avvistata con la star di Hollywood

Roma, 8 agosto 2024 – Johnny Depp ha intenzione di lasciarsi il passato (turbolento) alle spalle e voltare definitivamente capitolo. L’attore, oggi 61enne, è stato – suo malgrado – al centro della cronaca e dell’attualità con il processo che lo ha visto imputato per violenza domestica da parte della sua ex fidanzata, Amber Heard. La disputa legale del 2022 vide, come verdetto, la condanna per Amber Heard che avrebbe diffamato l’ex compagno. La donna è stata condannata a pagare 15 milioni di dollari all’attore per poi arrivare ad un patteggiamento. Si è successivamente trasferita, lasciando l’America e iniziando una nuova vita in Spagna.

E Depp? Nelle ultime settimane, sembra che l’attore abbia iniziato una nuova frequentazione con Yulia Vlasova, estetista e modella russa di 28 anni.

Nuova fiamma per Johnny Depp?

Yulia Vlasova è nata a Oblast, nella cittadina di Polevskov, in Russia. Cresciuta in una normale famiglia, ha sempre vissuto una vita sotto il segno della discrezione. Al liceo, in base a quanto raccontato da persone vicine a lei, era anche spesso al centro di scherzi e di ironia da parte dei suoi compagni, non era particolarmente popolare e non seguiva la moda.

La ragazza è stata ammessa all’MGIMO – Istituto di Relazioni Internazionali di Mosca, la scuola più prestigiosa del paese. Dall’istituto sono usciti i più quotati e influenti dirigenti, funzionari governativi e anche agenti dei servizi segreti. Mentre studiava, la Vlasova ha iniziato anche una parallela carriera di modella, partecipando anche a concorsi di bellezza nazionali. A 28 anni, Yulia può ritenersi comunque soddisfatta del suo percorso professionale appena iniziato: gestisce il proprio negozio di bellezza, continua la professione nel campo della moda ed è seguita sui social come influencer. Quando il gossip ha iniziato a indicare la ragazza come possibile nuova compagna di Johnny Depp era inevitabile che le luci della ribalta si accendessero anche su di lei. Ma Yulia ha dimostrato, ancora una volta, di voler puntare alla discrezione e ha ribadito il suo carattere riservato, scrivendo un messaggio pubblico alle persone che facevano (o hanno fatto) parte della sua vita: "Amici, vi chiedo di astenervi dal rilasciare interviste ai giornalisti su di me e sulla mia vita personale. La vostra comprensione e il vostro rispetto per la mia privacy saranno apprezzati". Un appello chiaro e diretto per non ritrovarsi nel tritacarne (non richiesto) di indiscrezioni, gossip e pettegolezzi sulla sua vita passata e sul suo presente. Secondo quanto riportato e scoperto dalla stampa rosa, Yulia e Johnny si sarebbero conosciuti la prima volta nel 2021. Solo negli ultimi tempi, però, la frequentazione sarebbe diventata molto più assidua e sono stati anche immortalati all’eliporto di Londra, mentre camminavano uno accanto all’altra e si abbracciavano, teneramente. Fonti ritenute affidabili assicurano che entrambi non siano interessati alle etichette, in questo momento, non amerebbero definirsi “fidanzati” e non hanno nemmeno confermato (o smentito) quanto apparso nelle riviste o nei siti di gossip. Se sarà l’inizio di qualcosa di serio e ufficiale saranno sicuramente loro a deciderlo e, in caso, comunicarlo. Ma, al momento, nessuna fretta.