Mina, Jovanotti, Negramaro e Geolier: le uscite musicali più attese della settimana

Roma, 21 novembre 2024 – Questa settimana di pubblicazioni musicali vede il ritorno di diversi big della musica italiana. Nonostante grandi nomi come Jovanotti, Negramaro e Geolier, i riflettori sono tutti per ‘Gassa d’amante’, il nuovo album dell’intramontabile Mina. Tra le nuove leve spazio per Mr. Rain ed Enrico Nigiotti. All’estero dominio della musica rock con Marilyn Manson, Elvis Costello e l’ex Pixies Kim Deal.

Tanti album italiani

Dieci nuove tracce d’amore per Mina, che dopo quasi due anni torna in pista con Gassa d’amante. Presentato dal figlio Massimiliano Pani a Milano, il disco vede la partecipazione di artisti come Francesco Gabbani ed Elisa. Tra i brani in scaletta la cover di ‘Non smetto di aspettarti’ di Fabio Concato e ‘L’amore vero’, brano che farà parte della colonna sonora del prossimo film di Ferzan Ozpetek, ‘Diamanti’.

Nuovo singolo per Jovanotti, che con ‘Montecristo’ annuncia un nuovo album in uscita a fine gennaio. L’artista ha presentato il progetto con un post sui social, in cui ha raccontato l’emozione che prova nel pubblicare nuova musica. Tra i personaggi menzionati nel post anche Dardust, che probabilmente ha partecipato alla stesura del disco.

‘Free Love’ è il nuovo album dei Negramaro, che pubblicano dodici nuove tracce, registrati nei mitici Hansa Studios di Berlino. Il tema del disco è l’amore, che la band salentina racconta senza discriminazioni e pregiudizi. Tra gli ospiti Aiello, Malika Ayane, Elisa, Niccolò Fabi, Tiziano Ferro, Fabri Fibra, Jovanotti e Kaleo. Presente in scaletta anche Ricominciamo tutto, brano presentato nell’ultima edizione di Sanremo.

Da Sanremo arriva anche Geolier, che in una diretta Instagram con Amadeus ha raccontato alcune tracce del nuovo disco ‘Dio lo sa – Atto secondo’. Quasi trenta i brani presenti in scaletta tra cui spicca il nuovo singolo ‘Mai per sempre’. Tra gli ospiti Guè, Luchè, Rose Villain e Dardust. Negli ultimi giorni, inoltre, l’artista napoletano ha pubblicato il suo primo libro Per sempre, già primo nelle classifiche di vendita. Dopo averlo cantato in tour, Mr. Rain pubblica il nuovo brano ‘Pericolosa’. Scritto con Lorenzo Vizzini e Chris Zadley, il cantautore nel testo parla dell’amore per una persona travolgente e distruttiva, che sconvolge la vita e rende vulnerabili. L’artista al momento è impegnato nella stesura di un disco in spagnolo, dopo il successo di Superhéroes, in collaborazione con Beret.

Enrico Nigiotti torna in pista con ‘Tu sei per me’, un nuovo, potente e intimo singolo. L’artista negli ultimi giorni ha presentato il pezzo sui social suonandolo al piano con un duo gospel. Il brano è una dichiarazione d’amore prodotta da Jvli ed Enrico Brun.

Il ritorno di Marilyn Manson

All’estero grande attenzione per il ritorno di Marilyn Manson, che risponde alle accuse di molestie con il capitolo uno del progetto discografico ‘One assassination under God’. Nell’album, prodotto con il musicista Tyler Bates, la rockstar mescola sacro e profano in una scaletta che include anche i singoli ‘As sick as the secrets within’, ‘Raise the red flag, Sacrilegious’.

Grande ritorno per i Coward brothers, pseudonimo del duo musicale composto da Elvis Costello e il produttore T Bone Burnett. Annunciato dal singolo ‘Always’, l’album – che prende il nome dalla band – include venti tracce che spaziano tra indie rock, cantautorato e folk. Ad accompagnare l’uscita anche una radiocommedia su Audible.

Primo album da solista per Kim Deal, rocker e fondatrice dei Breeders e dei Pixies. L’artista in ‘Nobody loves you’ more ha raccolto diverse tracce scritte durante l’ultino decennio, facendosi aiutare alla produzione dal compianto Steve Albini degli Shellac.