Uno stile di vita rilassante nel cuore di San Siro

Impresa Rusconi ha dato il via alla messa in commercio di Sansi, il nuovo progetto immobiliare realizzato dallo studio d’architettura Arassociati e la partnership di Contract District Group per la fornitura dei servizi di interior design. Sansi sorgerà in Via Ciardi 9 al centro del quartiere in costante evoluzione di San Siro a Milano; un edificio nuovo, facilmente riconoscibile grazie al colore rosso mattone, caldo e sicuro per eccellenza, dove è

naturale immaginare un moderno living, nel segno della comodità e tranquillità.

Si tratta in totale di 42 appartamenti, proposti con tagli dal bilocale al quadrilocale di classe energetica A, 7 piani, 2

scale per una superficie totale di 5000 metri quadri commerciali. L’impresa Devero Costruzioni, che ha

ottenuto l’appalto dei lavori e ha già preso in consegna l’area dedicata al progetto, sta

predisponendo il cantiere per dare il via alle attività di costruzione. La consegna è prevista per fine giugno 2026.

Tutti gli appartamenti hanno piante razionali studiate per rispondere alle esigenze della vita

quotidiana: zone giorno luminose grazie alla luce naturale che entra dalle ampie finestre; cucine

versatili con tutto lo spazio e accessori necessari, camere ariose, bagni comodi e aree di servizio funzionali. Tra le proposte più suggestive gli appartamenti al primo piano di tipologia ’garden’, tutti con giardino, e gli attici con vista. Altre info su www.sansimilano.it