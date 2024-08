Truman Capote e quei tradimenti a sangue freddo

“Ora vi racconterò la storia di uno scorpione – racconta Orson Welles in Mr Arkadin –. Uno scorpione voleva attraversare un fiume e chiede a una rana di portarlo. No, disse la rana. “Se ti portassi sul dorso tu potresti pungermi“. Ma, disse lo scorpione: “dov’è la logica? Se io ti pungessi, tu moriresti e io affogherei“. La rana lasciò così che lo scorpione le salisse sul dorso, però nel bel mezzo del fiume si rese conto che lo scorpione l’aveva punta. “E la logica?“ gridò la rana cominciando a discendere verso in fondo insieme allo scorpione. “Non è logico quello che hai fatto“. “Lo so“ disse lo scorpione: “Ma non posso farci nulla. E’ il mio carattere““.

Non è logico, anzi. È tutto il contrario, e lascia dentro all’autore del comportamento illogico qualcosa di peggio della morte immediata: una morte lentissima, che si consuma in anni e anni di lenta agonia, somministrata nel corpo di Truman Capote dall’alcol e dalla droga, veleni/anestesie figure dell’inestinguibile senso di colpa. Invaso da quei demoni, torturato dal fantasma della madre e dai rimorsi per le amicizie e gli amori traditi, il Truman Capote che ci è stato ricordato in questi ultimi mesi – il 25 agosto saranno 40 anni dalla morte – è quello del crepuscolo, abbozzato dal libro “Capote’s Woman“ di Laurence Leamer (uscito in Italia per Garzanti) e incarnato nella seconda stagione della serie tv Feud, ideata da Ryan Murphy, otto episodi di cui 6 diretti dal maestro Gus van Sant al suo esordio in un prodotto destinato allo streaming, dal maggio scorso su Disney+, col titolo Feud: Capote vs. The Swans. Faida: Capote contro i Cigni.

Siamo dunque al crepuscolo di Capote, declino precoce che prende il via dopo i successi di Colazione da Tiffany, romanzo scritto nel 1958 da un Truman 34enne e portato ai trionfi dalla trasposizione cinematografica del ’61, regia di Blake Edwards, protagonista l’iconica Audrey Hepburn in tubino nero e collana di perle, e dopo la pubblicazione del suo capolavoro, A sangue freddo (1966), con cui Capote passerà alla storia come l’inventore del romanzo non fiction. Proprio per festeggiare la popolarità raggiunta con A sangue freddo, grazie ai due milioni di dollari guadagnati con i diritti dell’opera Truman decise di organizzare a Manhattan il famoso Black and White Ball, il ballo più fastoso di sempre, che si svolse il 28 novembre del 1966 nel salone dell’ Hotel Plaza, dinnanzi a Central Park, e al quale Truman invitò 540 ospiti superprivilegiati (“Compilando la lista mi sono fatto 540 amici e 1500 nemici”, disse), chiamati a indossare abiti in bianco e nero, e una maschera. L’élite dell’élite: Frank Sinatra con Mia Farrow, Henry Fonda, Greta Garbo, Candice Bergen, Lauren Bacall. Andy Warhol. I Vanderbilt, i duchi di Windsor, Gianni Agnelli con Marella. Divi, tycoon, politici, ma soprattutto loro: i Cigni.

I Cigni erano le signore più in vista di New York: secondo Leamer – e la serie Feud – il cigno numero uno era Barbara “Babe“ Paley (ex redattrice di Vogue sposata con il fondatore della Cbs William S. Paley), affiancata da Slim Hayward (primo marito il miliardario Howard Hawks, secondo il produttore Leland Hayward), Lee Radziwill, la sorella minore di Jackie Kennedy, e CZ Guest. Poi, “contigua“ ma non alla loro altezza, Ann ‘Bang Bang’ Woodward.

I “Cigni“ avevano accolto Truman come un amico, più di un amico. Brillante intrattenitore alle feste e compagno insostituibile di shopping e uscite mondane, confidente, consolatore: meglio di mariti e figli. Dimenticando, però, che Capote era sopra ogni altra cosa uno scrittore. Anzi: “Lo scrittore inventore del romanzo non fiction“.

Un primo tradimento Truman lo aveva già consumato ai tempi di “A sangue freddo“: ai fini della scrittura del suo capolavoro era entrato in simbiosi emotiva, da confidente, con gli assassini della famiglia Clutter, i due sbandati Perry Edward Smith e Richard Hickock, per poi abbandonarli nel momento dell’esecuzione della pena capitale, l’impiccagione nel penienziario del Kansas il 14 aprile 1965. Il secondo tradimento, Truman lo compì proprio ai danni dei suoi “Cigni“: da tempo – dal ’58 – raccontava che il suo nuovo libro sarebbe stato una sorta di “Recherce“ proustiana con al centro l’alta società newyorkese. Un assaggio del capolavoro – che poi rimase incompiuto e che avrebbe preso il titolo da una frase di Santa Teresa, “Si versano più lacrime per le preghiere esaudite che per quelle non accolte“ – Truman lo dette alle stampe nell’articolo dal titolo Le Cote Basque, pubblicato dalla rivista Esquire. Le Cote Basque era il ristorante in cui Truman si incontrava con i Cigni; ognuna di loro – coi nomi cambiati – nell’articolo veniva ritratta nei momenti pù squallidi (tradimenti con ripicche a base di spargimenti di sangue mestruale, per dire), se non criminali (Ann Woodward avrebbe ucciso il marito non perché scambiato per un ladro, ma volontariamente), mentalità razzista e classista ,il tutto mascherato da effluvi di rari profumi, e nutrito dalla unica foglia di lattuga che per quanto ampia consisteva nella sola pietanza consumata a pranzo, ogni giorno, in quel ristorante.

“La più pirotecnica elevazione della maldicenza ad arte letteraria che la storia del romanzo ricordi“, la definisce La Gioia nella sua indroduzione all’edizione italiana di Preghiere non esaudite (xxx). Quando Capote consegnò l’articolo all’Esquire si disse convinto che il pezzo non avrebbe causato malumori a nessuno dei protagonisti ritratti: “Nahh, sono troppo scemi, non se ne accorgeranno mai“. Ma il quasi-Cigno Ann poco dopo l’uscita dell’articolo, si suicidò. Le altre, i Cigni veri, abbandonarono Truman indignate.

E l’abbandono dei Cigni, per Truman fu l’inizio della fine. Molte sono le teorie che cercano di spiegare cosa portò lo scrittore a pubblicare quell’articolo che lo avrebbe condannato al disprezzo di donne a cui voleva comunque bene, e alla solitudine: una rivalsa nei confronti della madre che, pur di avvicinarsi anche solo lontanamente a quel loro luminoso jet-set lo aveva confinato piangente negli sgabuzzini degli hotel dove lei faceva sesso con uomini che l’avrebbero favorita (mai accaduto) nella sua scalata sociale? Una rivalsa antirazzista-comunista, come suggerisce l’episodio di Feud in cui Capote viene incoraggiato nel suo lavoro di disvelamento del marciume capitalistico nell’incontro (immaginario) con James Baldwin? Tutto, e il contrario di tutto. Ma forse l’unica risposta è quella dello scorpione alla rana: è il mio carattere. Il carattere, quello che fa la differenza tra un uomo e uno scrittore. Anzi, uno degli scrittori più grandi.