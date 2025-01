Trend beauty 2025, su Pinterest cresce l’interesse per una bellezza spirituale

Giunto alla sua undicesima edizione, il report annuale Pinterest Predicts è uno degli strumenti ritenuti più attendibili per scoprire le tendenze future in vari settori. In particolare, per quel che riguarda il comparto della bellezza, dall’ultima ricerca della piattaforma digitale sono emersi alcuni trend interessanti, destinati ad affermarsi nel corso dei prossimi mesi. Grazie all'analisi dei dati di oltre mezzo miliardo di utenti attivi, Pinterest ha delineato i filoni che, in base ai risultati ottenuti, potrebbero caratterizzare il comparto della bellezza nei prossimi mesi. A guidare queste tendenze è la Generazione Zeta, che detta oltre il 65% delle mode previste per il 2025. Un anno in cui, a quanto pare, ricerca spirituale, lusso e arte si fonderanno in modi sempre più creativi e audaci.

Tra spiritualità e mare

Il 2025 sarà un anno all'insegna della spiritualità, con un forte ritorno al mistero e al potere dell'aura. La Gen Z e i Boomer riscopriranno il fascino del mistico con trucchi dai toni policromi e cangianti. Parallelamente i capelli bagnati e il trucco da sirena dark stanno guadagnando sempre più popolarità, con un aumento delle ricerche online del 695%. In generale il fascino del mare prenderà sempre più piede tra Gen Z e Gen X, con un'estetica – e una moda – ispirata alla vita marina. Questo trend si tradurrà principalmente in tatuaggi (soprattutto, a quanto pare, i tattoo a forma di sardina) e altre espressioni artistiche legate al mondo acquatico.

Oro e rosso ciliegia

L'oro sarà un altro protagonista indiscusso dei beauty trend. Tutte le generazioni, infatti, abbracceranno uno stile che evoca il divino, con make-up dorato, acconciature ispirate alle divinità greche e unghie decorati in modo sontuoso. Sarà predominante anche il rosso ciliegia, in particolare per Gen Z e Millennial. Un colore intenso e passionale, che troverà spazio non solo nel make-up, ma anche nelle tinte per capelli, declinato in tutte le sue sfumature.

Come una bambolina

Nel 2025 si riscoprirà il kawaii (il gusto giapponese per le cose carine e adorabili, “pucciose”) con il rilancio delle celebri bamboline Polly Pocket. E così Millennial e Gen X saranno attratti dal make-up candy e pop, riscoprendo l’estetica dolce e infantile che aveva caratterizzato i noti giocattoli quando hanno fatto la loro comparsa negli anni ’90.

Surrealismo e rococò

Anche il surrealismo tornerà in auge, influenzando profondamente fortemente la bellezza. Questo movimento artistico darà vita a creazioni oniriche e provocatorie, in linea con la cultura visiva del XIX secolo. Il 2025, inoltre, vedrà il ritorno di un'estetica barocca e opulenta, ispirata al XVIII secolo, con fiocchi per capelli, make-up sfarzoso e l’uso abbondante di perle e tonalità pastello. Un look ultra-femminile che si ispira a figure storiche come Maria Antonietta, la famosa regina francese del Settecento.

Formule più semplici e sostenibili

Anche Mintel, autorevole piattaforma internazionale di market intelligence, ha delineato i principali beauty trend per il 2025. Al centro delle previsioni si trovano soluzioni sempre più personalizzate e semplici, che fondono tecnologia e natura per offrire skincare mirate, formulazioni eco-consapevoli e un approccio olistico al benessere della pelle. Tra le tendenze emergenti, per esempio, spicca la fine della laboriosa skincare coreana a 10 passaggi, sostituita da routine rapide e intelligenti. Pochi step essenziali, ma mirati, rispondono con precisione alle esigenze della pelle, complice l’adozione di dispositivi hi-tech capaci di amplificare i benefici dei trattamenti quotidiani. Dovrebbero aumentare ulteriormente la richiesta e l’utilizzo di cosmetici rispettosi dell’ambiente, con un boom previsto per formule waterless e a zero sprechi. Prodotti come detergenti in polvere, shampoo solidi e bagnoschiuma senza risciacquo figurano sempre di più negli acquisti di un pubblico attento all’impatto ambientale.

Bellezza e benessere emotivo

Nei prossimi mesi ad attirare l’attenzione dei consumatori saranno sempre più formule beauty che, oltre a curare l’estetica, favoriscano anche il benessere emotivo, con texture avvolgenti e rilassanti e ingredienti naturali e aromaterapici. Un esempio concreto di questa tendenza emerge proprio dalla ricerca Mintel: sono sempre più numerose le persone che riconoscono un forte legame tra stile di vita, fitness e salute della pelle. Il 72% desidera migliorare l’aspetto della pelle ottimizzando la qualità del sonno, il 64% punta a un’alimentazione più equilibrata, mentre il 59% si impegna a praticare maggiore attività fisica.