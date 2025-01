Torte stravaganti, cetriolini e newstalgia, Pinterest detta le tendenze in cucina per il 2

Un anno ricco di creatività, sperimentazione e una rivisitazione del passato in chiave contemporanea. È così che si preannuncia il 2025 in base alle previsioni fatte da Pinterest in merito alle tendenze culinarie, a partire dai recenti trend emersi sulla piattaforma. C’è da dire che, a fronte di un tasso di successo pari all’80% circa, registrato negli ultimi cinque anni, queste stime non sono più mere supposizioni, ma ormai riflettono in modo abbastanza verosimile le evoluzioni del gusto dei consumatori.

Gioco e sperimentazione

Nel 2025, la parola d’ordine sarà sperimentazione: piatti e ricette si trasformeranno in esperienze di evasione, con un tocco giocoso e talvolta stravagante. L'influenza della moda, della bellezza e del design sarà evidente, in particolar modo per l’affermazione della cosiddetta ciliegiocromia, una tendenza che aggiungerà uno o più tocchi di rosso ciliegia a trucco, abbigliamento, design, ma anche a cocktail e dessert, destinati a conquistare Gen Z e Millennials.

Cetriolini

Si troveranno sottaceti ovunque, in particolare i cetriolini, utilizzati in ogni variante possibile, dai dolci ai cocktail piccanti, dalle salse ai muffin, fino ai ghiaccioli e alle torte (le cosiddette Pickle Cakes). I giovani e gli appassionati di mixology potranno degustare alternativi Margarita sottaceto, bilanciando i sapori tra dolce, salato e aspro.

Chaos e Bento Cake

Un altro focus sarà sulle Chaos Cake, torte matte che rompono con le tradizioni perfezioniste, lasciando spazio alla creatività sfrenata. Questi dolci stravaganti potranno assumere forme inaspettate, come gamberetti, giardini fioriti o bouquet appassiti, e perfino topi. Parallelamente, continueranno a essere imitate e richieste le Bento cake: sono mini-torte giapponesi a strati caratterizzate da una presentazione curata nei minimi dettagli, presentate sotto forma di monoporzioni o intere e divise in porzioni tagliate alla perfezione, racchiuse in scatole confezionate ad arte.

Newstalgia

La tendenza Newstalgia guiderà la riscoperta dei cibi del passato, reinterpretati in chiave moderna. Per esempio il famoso e iconico soda float americano che combina soda gassata e una pallina di ice cream (di solito alla vaniglia o al cioccolato), sarà reinventato accostando gelato, panna e frutta a bevande con le bollicine, portando in tavola una fusione tanto golosa quanto innovativa.

Allestimenti scenografici

Tra le novità culinarie del 2025, infine, spiccano le Soirées Surrealiste, con sontuosi allestimenti per cene ed eventi che includeranno bouquet di fiori di torta e centrotavola a base di frutti come le fragole. Inoltre, farà il suo ritorno l’estetica opulenta del rococò settecentesco, perfetto per decorare sapientemente dolci e torte. Per contro, sarà rispolverata pure l’influenza del Surrealismo dei primi del Novecento, con i suoi tratti improntati alle atmosfere irrazionali e oniriche degne di un dipinto di Salvador Dalì.