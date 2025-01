Tom Selleck compie 80 anni: una carriera con i baffi, tra successi e occasioni mancate

Baffo che conquista e camicie hawaiiane, Tom Selleck rimane indelebile nella memoria di chi ha vissuto la TV anni ‘80 come Magnum P.I. Un’icona di quell’epoca, un attore che ha lasciato il segno con ruoli memorabili e una carriera che avrebbe potuto prendere una piega diversa se solo avesse fatto la scelta giusta. Tom Selleck festeggia il suo 80° compleanno con il rispetto del pubblico e una popolarità che non è mai svanita, nonostante la rinuncia a un ruolo che avrebbe potuto cambiargli la vita: Indiana Jones.

Chi è Tom Selleck

Nato a Detroit il 29 gennaio 1945, Tom Selleck è cresciuto a Los Angeles, dove inizialmente aveva intrapreso gli studi in economia con l'intenzione di lavorare nel mondo del business. Ma la passione per la recitazione alla fine ha avuto la meglio e lo ha portato a frequentare corsi di teatro, ottenendo i suoi primi ruoli in spot pubblicitari e serie televisive degli anni '70.

Dopo alcuni anni di ruoli secondari, la svolta arriva nel 1980 quando ottiene il ruolo di Thomas Magnum in Magnum, P.I.. Con i suoi iconici baffi, la Ferrari 308 GTS e le camicie colorate, Selleck diventa un simbolo degli anni '80: il personaggio del detective privato affascinante, carismatico e ironico lo rende un’icona televisiva e gli vale un Emmy Award nel 1984.

Il rifiuto a ‘Indiana Jones’ e la svolta mancata

Nel 1980, quando la sua carriera stava per decollare, Tom Selleck fu la prima scelta di Steven Spielberg e George Lucas per interpretare il protagonista di I predatori dell'arca perduta. Tuttavia, a causa del contratto già firmato con la CBS per Magnum, P.I., l'attore fu costretto a rinunciare al ruolo, che andò poi a Harrison Ford.

Questa mancata opportunità segnò in parte la sua carriera: Indiana Jones diventò una delle saghe più celebri della storia del cinema, trasformando Ford in una star di livello mondiale. Selleck, invece, rimase legato al piccolo schermo, pur ottenendo successi cinematografici, ma senza mai raggiungere il livello di notorietà di Ford.

I suoi film di successo

Nonostante la carriera cinematografica sia stata meno brillante di quanto avrebbe potuto essere, Tom Selleck ha comunque partecipato a film di successo. Nel 1987 fu protagonista di Tre scapoli e un bebè, una delle commedie più amate degli anni ’80, che ottenne un grande riscontro al botteghino.

Nel 1990 interpretò Carabina Quigley, un western che ottenne buone recensioni ma non riuscì a rilanciarlo come star cinematografica di prima fascia. Nel 1997 partecipò a In & Out, interpretando un giornalista che sfida gli stereotipi di genere, dimostrando ancora una volta la sua versatilità.

Oltre ai ruoli principali, Selleck ha fatto apparizioni memorabili in film e serie tv, come il ruolo di Richard Burke in Friends, il fascinoso fidanzato di Monica Geller, che lo ha reso amatissimo anche dalle nuove generazioni.

Cosa fa Tom Selleck oggi

Dal 2010, Tom Selleck è tornato in pianta stabile in televisione con la serie Blue Bloods, in cui interpreta Frank Reagan, il capo della polizia di New York. La serie, giunta alla sua 14ª stagione, ha riscosso grande successo.

Nonostante l'età, l'attore continua a lavorare con grande dedizione, anche se con un ritmo più rilassato. Lontano dai riflettori di Hollywood, vive in un ranch in California con la moglie Jillie Mack (sposata nel 1987), godendosi una vita più tranquilla rispetto agli anni del massimo successo (salvo qualche discutibile caduta di stile). Ha una figlia (Hannah Margaret, 1988), è sempre appassionato di hockey e fa il portavoce della Nra, l’associazione americana per il possesso di armi da fuoco. Oggi, all’alba dei suoi 80 anni, rimane un'icona dello spettacolo, amato da diverse generazioni di fan.