Le star più promettenti del 2025: ecco i nomi da tenere d’occhio

Roma, 19 dicembre 2024 – Se il 2024 ha reso alcuni nomi più famosi dei mesi precedenti e ha permesso a persone ancora non note di intraprendere i primi passi nel mondo dello spettacolo, ci sono già i primi personaggi interessanti da tenere in considerazione per il 2025. Ecco alcuni nomi che hanno incuriosito e attirato l’attenzione di critici e addetti ai lavori.

Le 10 celebrità europee indicate da Shooting Stars

La giuria di European Shooting Stars, il programma che promuove gli attori emergenti europei, ha rivelato la sua formazione per il 2025. Coloro che sono stati indicati saranno presentati alla stampa internazionale, all'industria cinematografica e al pubblico durante la 75a Berlinale, che si svolgerà dal 13 al 23 febbraio, in un programma su misura di quattro giorni che culminerà con una cerimonia di premiazione il 17 febbraio al Berlinale Palast.

A scegliere i nomi più promettenti sono stati il regista e sceneggiatore rumeno Radu Muntean, la direttrice del casting svedese Pauline Hansson, il produttore svizzero Amel Soudani, l’attore francese Ludivine Sagnier e il giornalista e curatore montenegrino Vuk Perovic.

I 10 attori selezionati per la sua 28a edizione sono Marina Makris (Cipro), Besir Zeciri (Danimarca), Maarja Johanna Mägi (Estonia), Devrim Lingnau (Germania), Elin Hall (Islanda), Karlis Arnolds Avots (Lettonia), Sarunas Zenkevicius (Lituania), Lidija Kordic (Montenegro), Vicente Wallenstein (Portogallo) e Frida Gustavsson (Svezia).

Tra le motivazioni vi riportiamo alcune delle ragioni che hanno spinto a questi nomi. Per Marina Makris ha avuto un ruolo importante il Cyprus Film Days International Festival per la sua interpretazione nel dramma di Adonis Floridis "Africa Star". La giuria è stata convinta dal suo "magnetismo" e indica la Makris come "attrice brillante e intelligente: ha uno sguardo intenso e profondo e porta con sé una forza femminile, come se potesse reggere il mondo sulle sue spalle". Besic Zeciri, invece, è protagonista di in "The Girl With the Needle" (2024) di Magnus von Horn, presentato in anteprima a Cannes e candidatura ufficiale della Danimarca agli Oscar. La giuria loda la sua "presenza reale nel film, che assicura che il pubblico farà fatica a dimenticarlo".

L'attrice tedesca Devrim Lingnau ha colpito grazie alla sua interpretazione nel film horror britannico "Carmilla" (2019) ed è anche il volto della serie drammatica Netflix vincitrice di un Emmy "The Empress" (2022). Grazie a questo ruolo ha vinto il premio come miglior esordiente ai German Screen Actor Awards.

Nelle precedenti edizioni, tra i nomi indicati dalle giurie, sono stati selezionati Riz Ahmed, Leonie Benesch, George MacKay, Carey Mulligan, Bill Skarsgard, Alicia Vikander e Maisie Williams e la nostra Alba Rohrwacher.

I nomi italiani pronti a brillare nel 2025

Passiamo all’Italia con alcuni nomi di celebrità che potrebbe vedere nel 2025 il loro anno di consacrazione. Nel campo della musica, l’attenzione è su Olly, tra gli autori più apprezzati e conosciuto al grande pubblico per aver gareggiato a Sanremo dopo la selezione delle Nuove Proposte. Ha recentemente duettato con Angelina Mango nel brano “Per due come noi” e ha pubblicato il disco “Tutta vita” che ha conquistato il primo posto nella classifica Fimi. La sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025 ha tutte le carte in regola per solidificare ancora di più il suo appeal.

Anche Sarah Toscano, vincitrice di Amici, potrebbe avere la grande occasione grazie a Sanremo 2025. Nonostante la sua vittoria nel talent show, non ha ancora conquistato del tutto il mercato discografico e i suoi recenti singoli sono passati un po’ inosservati. La mossa della sua partecipazione al Festival aumenterà sicuramente la fama della giovane cantante e le permetterà di farsi conoscere ancora di più dal grande pubblico.

Maria Esposito ha ottenuto il successo grazie al personaggio di Rosa Ricci nella serie di Rai 2 (e disponibile anche su Netflix) “Mare fuori”. Oltre al piccolo schermo è stata scelta anche per il musical omonimo diretto da Alessandro Siani e che è stato rappresentato in numerose città d’Italia. Attualmente è al cinema con la pellicola “Criature” ma nel 2025 uscirà nelle sale anche il film che la vede assoluta protagonista: “Io sono Rosa Ricci”. Confermato il progetto che racconterà la storia del suo personaggio prima delle vicende raccontate nella fiction Rai.

Le celebrità straniere da tenere d’occhio

Nel mondo del cinema in molti sono pronti a scommettere su una nuova star. Parliamo di Nicholas Alexander Chavez. Dopo aver recitato in General Hospital è stato anche tra i protagonisti della chiacchierata serie Monsters - La storia di Lyle ed Erik Menendez. Inoltre ha il ruolo di padre Charlie nella serie Grotesquerie (attualmente disponibile su Disney+). Nella soap General Hospital è stato, fino a pochi mesi fa, Spencer Cassadine. Proprio grazie a questa interpretazione ha vinto il favorite newcomer al Soap Hub Awards 2021 e ha ricevuto il Daytime Emmy Award come miglior giovane interprete in una serie drammatica nel 2023. L’anno successivo, invece, ha ottenuto una nomination come miglior attore non protagonista in una serie drammatica al Daytime Emmy Award. Nel 2025 sarà tra i protagonisti dell’atteso remake del film “So cosa hai fatto”.

Jonathan Bailey è diventato apprezzato dagli abbonati Netflix grazie al ruolo di Anthony Bridgerton in Bridgerton. Icona queer, è al cinema nell'adattamento cinematografico di Wicked nel ruolo del principe Fiyero. Ma nel 2025 sarà nel cast del franchise di Jurassic Park in Jurassic World Rebirth, un blockbuster pronto a (ri)lanciarlo ancora di più.

Chiudiamo con due nomi del mondo della musica americana: Chappell Roan e Sabrina Carpenter. Entrambe sono riuscite a ottenere il successo nel 2024 grazie a due album che hanno conquistato la vetta della classifica americana e hanno riscontrato un’elevata attenzione anche in Europa. Il 2025 potrebbe rappresentare, per loro, l’anno giusto per una ulteriore conferma che non le rappresenti come due “meteore” ma, al contrario, come due nomi che hanno ancora molto da dimostrare. Se la Carpenter ha pubblicato il suo disco nel 2024, la Roan lo aveva fatto l’anno precedente, nel 2023, e solo dopo mesi è riuscita a ottenere la giusta considerazione. Il 2025 è l’anno sul quale scommettere per un ritorno con gli occhi puntati e con la giusta fanbase pronta a sostenerla.