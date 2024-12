Roma, 10 dicembre 2024 – Il gossip (soprattutto quello americano) si è scatenato nelle ultime settimane dopo la prima uscita pubblica e ufficiale di Sean Penn e Valeria Nicov. La nuova coppia si è lasciata immortalare dai fotografi, per la prima volta, in posa, durante una serata dedicata alla carriera dell’attore e regista al Marrakech International Film Festival.

Sean Penn e Valeria Nicov, è nata una nuova coppia

Come anticipato, la coppia ha fatto il suo debutto pubblico al 21° Marrakech International Film Festival il 30 novembre 2024. Sono apparsi insieme, sorridenti e affiatati, in occasione di un evento tributo in onore della celebre carriera di Penn. Ovviamente, si è scatenato subito anche il puntuale e consueto chiacchiericcio legato alla differenza d’età tra i due. Sean Penn oggi ha 64 anni mentre la nuova compagna, Valeria Nicov, è trentenne. A separarli sono 34 anni. Sui social non sono mancate le critiche aperte mentre altri hanno apprezzato l’alchimia e la complicità emersa tra i due durante la loro sfilata glamour a favore dei flash dei paparazzi.

Sean Penn e Valeria Nicov sono stati visti insieme per la prima volta nel settembre 2024, pochi mesi fa. Gli scatti hanno acceso e alimentato da subito le illazioni sulla loro relazione. Nelle immagini, che riprendevano i due in Spagna, erano evidenti anche atteggiamenti teneri e intimi, da baci sulla guancia a un vero e proprio bacio sulle labbra che sembrava non lasciare alcun mistero sul legame che stava nascendo. Da parte dei diretti interessati, però non c’è mai stato un commento legato all’eventuale legame sentimentale di cui di parlava finché non hanno deciso, proprio loro, di ufficializzare il loro status di coppia con un'apparizione al Marrakech International Film Festival. Il loro debutto ha coinciso con l'evento tributo di Penn, unendo il riconoscimento professionale a una pietra miliare personale. Quale modo migliore per rispondere ai rumors e alle indiscrezioni della cronaca rosa che li aveva accompagnati negli ultimi mesi?

Chi è Valeria Nicov

Di Valerie Nicov, la nuova fiamma di Sean Penn, non si sa ancora molto. Modella di origine moldava, ha 30 anni, e secondo quanto lei stesso racconta (e mostra) sui social si divide tra la carriera di attrice e il mondo della moda. È apparsa in Emily in Paris e in programmi TV francesi come “Mike” e “Don’t Worry About the Kids”. Secondo la biografia della agenzia che si occupa di curarne l’immagine e gli impegni professionali, ha studiato recitazione sia alla RADA Royal Academy of Dramatic Arts che al Cours Florent.

Ha fatto il suo debutto sul grande schermo con L'amour est une Fête (2018) di Cédric Anger e più di recente è apparsa in Ténor (2022) di Claude Zidi Jr.

Attualmente vive in Francia e ha debuttato a teatro nel 2012. Secondo Brulier Communication, ha interpretato Nina Tchekov in una produzione di “Il gabbiano” di Anton Chekhov diretta da Mihai Vasilescu e Cristian Rudenko.

Come modella, Nicov è rappresentata da Premium Models e ha posato per marchi come Carolina Herrera, Bonanza e Dada Sport.

Tra le sue passioni ama anche praticare la boxe e suonare il pianoforte. Inoltre conosce ben conosce sette lingue: francese, inglese, rumeno, russo, ucraino, spagnolo e italiano. Sa cantare musica jazz, ballare il tango, suonare il pianoforte e adora andare a cavallo.

Tra le sue amicizie più care c’è anche quella con la star di Emily in Paris, Camille Razat (che interpreta proprio il personaggio omonimo di Camille nella serie tv, l’ex fidanzata di Gabriel). La modella ha chiamato l'attrice "ma femme", un'espressione francese che si traduce in "mia moglie", in una didascalia di Instagram nel 2022 e ha condiviso un selfie di lei appoggiata alla spalla di Razat nel 2023. Un legame molto forte fra le due attrici, simbolo di un’amicizia nata anche fuori dal set che hanno condiviso.

Le storie sentimentali di Sean Penn: da Madonna a Robin Wrigh

Qualcuno direbbe “Quando meno te lo aspetti” nel ricordare le dichiarazioni che aveva fatto Sean Penn, mesi fa, prima di iniziare la sua relazione con Valeria Nicov. L’attore, infatti, nel giugno 2024, aveva dichiarato al New York Times di non avere una relazione seria e di essere "emozionato ogni giorno" di essere single in quel momento. Si stava godendo la libertà e il non avere una relazione stabile. Aveva anche aggiunto che se avesse dovuto stare di nuovo con qualcuno, avrebbe dovuto comunque sentirsi "libero": qualsiasi dramma romantico o visita degli "dei del trauma" non era gradita. E aveva assicurato a se stesso di fare un passo indietro e di vivere in maniera meno intensa e viscerale una eventuale nuova relazione: "Non soffrirò. Non provo la sensazione che il mio cuore verrà spezzato di nuovo da una storia d'amore".

Nella vita di Sean Penn ci sono state diverse donne e storie importanti. Tra le frequentazioni possiamo ricordare quelle con Elizabeth McGovern, Demi Moore e Susan Sarandon. Nel 1985, per il video musicale di “Material Girl” incontrò Madonna. Il 16 agosto dello stesso anno, si sposarono nel giorno del 27° compleanno di Madonna; Penn compì 25 anni il giorno seguente. I due recitarono nel film Shanghai Surprise (1986), diretto da Jim Goddard ma stroncato dalla critica. Madonna dedicò il suo terzo album in studio “True Blue” a lui definendolo “il ragazzo più cool dell’universo”. Poi iniziarono i problemi tra i due. Le loro nozze furono rovinate dagli sfoghi di Penn contro la stampa. Madonna chiese il divorzio nel dicembre 1987, ma ritirò i documenti poche settimane dopo. Passarono alcuni anni e nel gennaio 1989, Madonna chiese nuovamente il divorzio e, a quanto si dice, ritirò una denuncia per aggressione contro Penn in seguito a un incidente nella loro casa di Malibu, in California, durante il fine settimana di Capodanno di quell’anno. Ma la stessa cantante, molti anni dopo, negò le accuse affermando che erano "completamente oltraggiose, maliziose, sconsiderate e false".

Nel 1989, iniziò a frequentare l'attrice Robin Wright e nacque Dylan Frances il 13 aprile 1991. Il loro secondo figlio, il figlio Hopper Jack, nacque il 6 agosto 1993. La coppia si separò nel 1995, poi si riavvicinarono e scelsero di sposarsi nuovamente il 27 aprile 1996. La coppia chiese il divorzio nel dicembre 2007, ma fece ancora pace diversi mesi dopo, chiedendo l'archiviazione della separazione da parte del tribunale. Nel 2009, Wright chiese nuovamente il divorzio finalizzato il 22 luglio 2010; la coppia raggiunse un accordo privato sul mantenimento dei figli e del coniuge, sulla divisione dei beni e sulla custodia di Hopper, che all'epoca aveva quasi 17 anni.

Nel 2016, Penn ha iniziato una relazione con l'attrice australiana Leila George. Si sono sposati il 30 luglio 2020. La donna ha chiesto il divorzio il 15 ottobre 2021. Nel giugno 2023, Penn ha iniziato una relazione con l'ucraina Olga Korotyayeva.