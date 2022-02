Sanremo, 29 gennaio 2022 - Il Festival di Sanremo 2022 è un sogno per Highsnob e Hu, tra i big della 72esima edizione della kermesse in programma dall'1 al 5 febbraio con il brano 'Abbi cura di me'. Un brano che parla dei sentimenti che ruotano intorno alla fine di una relazione ma più in generale della consapevolezza che ne deriva e di amore universale.

Ma chi sono Highsnob e Hu?

Highsnob al secolo è Michele Matera, Hu è Federica Ferracuti. Hanno rispettivamente 36 e 27 anni.

Highsnob è un rapper nato ad Avellino e cresciuto a La Spezia, considerato come uno dei migliori rapper della scena contemporanea con un percorso di continua crescita e maturazione. Ha iniziato cantando in una band - Bushwaka - per poi scegliere la carriera da solista. Su Spotify è già conosciutissimo, con produzioni cariche di suggestioni musicali dove si fondono rap, trap, elettronica, fino al jazz e al funky. Tra i temi affrontati la vita di strada, le donne, l'amicizia e i rapporti fra fratelli. Tra i titoli di maggior successo: 'Harley Quinn', disco d'oro nel 2016; '23 coltellate'; 'Bulletproof'; 'Wannabe' e 'Wannabe 3'; 'Bugie da bere' e altri.

Hu, Federica, nata a Fermo, ha iniziato a studiare musica a 12 anni imparando a usare il pianoforte, la chitarra, il violoncello e il basso, fino ad abbracciare il mondo della musica elettronica e della produzione. Trasferitasi a Milano per inseguire il suo sogno, Hu è tra le poche cantanti nel panorama musicale italiano a cantare, scrivere, suonare e produrre le sue canzoni. Nel 2018 è stata selezionata tra i 10 finalisti allo Jager Music Club. Nel 2020 Hu ha partecipato al Festival di Sanremo nella categoria 'Giovani'.

Oggi Hu è tastierista e corista nelle tournée di Emma Marrone. I suoi testi parlano principalmente d'amore. Tra i titoli più noti 'Occhi Niagara' e 'Millemila'.

Le parole di Highsnob e Hu

"Non è una canzone da comfort zone per noi", rivelano i due artisti parlando di 'Abbi cura di me'. "Non è semplice - spiega Federica - ha una delicatezza che va rispettata dall'inizio alla fine". Se vi aspettate un pezzo fortemente legato all'universo del rap vi sbagliate, Highsnob e Hu hanno realizzato un pezzo urban, tra pop ed elettronica, che si lascerà cantare. E se la corrente preponderante sul palco del Teatro Ariston vede molti artisti far ballare il pubblico, i due vanno nella direzione opposta. Forse, proprio per questo, sono considerati i veri outsider di questa edizione: "Per noi esserlo è un gran vantaggio. Non assomigliamo a nessuno, né musicalmente né artisticamente".

Sanremo 2022 è già una grande vittoria per il duo: "Quando abbiamo finito questa canzone ci avevano dato zero speranza, la lista era lunghissima e noi siamo stati definiti outsider e con un percorso lontano da quello degli artisti che di solito salgono su quel palco. L'edizione dell'anno scorso, però, ci ha fatto dire: 'Perché no?'". L'annuncio in diretta televisiva al Tg1 è stato così un grandissimo "colpo di scena".

Da allora, Highsnob e Hu stanno vivendo "questo percorso come un viaggio incredibile: uno perché inaspettato, due perché stiamo presentando una canzone di cui siamo innamorati e che ha un messaggio molto forte". In futuro, c'è da aspettarsi un progetto condiviso alla Colapesce-DiMartino? Highsnob e Hu dicono di no, almeno al momento. Prossimamente usciranno i rispettivi progetti da solista dei due, forse dopo ci sarà modo di approfondire. L'appuntamento con i due ragazzi e con gli altri big è, per il momento, alla prima serata dell'1 febbraio.