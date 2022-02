Roma, 2 febbraio 2022 - Lo ha portato a casa Fiorello il picco d'ascolto della prima serata di Sanremo 2022. Un debutto scoppiettante e da record, segno della "vittoria della musica italiana", sono state le parole del conduttore Amadeus, quasi incredulo difronte ai numeri. Ma stasera si volta pagina e ci si prepara a fare ancora meglio. Al Festival è tutto pronto per ospitare i restanti tredici cantanti in gara: sarà Sangiovanni a rompere il ghiaccio, seguito da Giovanni Truppi, Le Vibrazioni, Emma Marrone, Matteo Romano, Iva Zanicchi, Ditonellapiaga e Donatella Rettore, Elisa, Fabrizio Moro, Tananai, Irama, Aka 7even e la coppia con Highsnob e Hu. A fianco del direttore artistico Lorella Cesarini, co-conduttrice della seconda serata, che presenterà non solo gli artisti, ma anche gli ospiti. Vediamo allora chi, oltre ai cantanti, scenderà le difficili ed emozionanti scale dell'Ariston.

Il fotoracconto della prima serata / Le pagelle

La prima serata e i look degli artisti / PODCAST

Da Cecco Zalone a Laura Pausini: gli ospiti

A votare gli artisti, come durante il debutto della kermesse, è ancora la sala stampa dei giornalisti, primo tassello di una classifica che si comporrà man mano nei prossimi giorni. Ma classifica parziale a parte, questa sera l'attesa è tutta per Checco Zalone: l'attore è pronto a regalare al pubblico una performance imprevedibile e ancora top secret. Campione dell'irriverenza, il regista pugliese sicuramente canterà e proporrà un monologo, prendendo spunto alla sua maniera dall'attualità e anche dalle ansie da pandemia.

Ma non solo. Torna all'Ariston la veterana Laura Pausini, che presenterà il nuovo singolo, 'Scatola', firmato con Madame e Shablo, che accompagna il nuovo film Amazon Original 'Laura Pausini - Piacere di conoscertìi' con la regia di Ivan Cotroneo. La sua presenza sul palco sarà anche l'occasione per lanciare la nuova edizione dell'Eurovision Song Contest, che tornerà in Italia dopo il trionfo dei Maneskin, al Palaolimpico di Torino il 10, 12 e 14 maggio: a condurlo proprio la cantante, assieme ad Alessandro Cattelan e Mika.

Salta, invece, la presenza di Luca Argentero, assente per problemi familiari. Ma spazio comunque al cinema: Amadeus accoglierà Gaia Girace e Margherita Mazzucco, protagoniste de 'L'amica geniale'.

Dopo Matteo Berrettini, non si chiude il capitolo sport e stasera di parla di Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026: sarà infatti lanciato il 'concorso' per scegliere online l'inno dei Giochi tra due canzoni affidate alle voci di Arisa e Malika Ayane. Sul 'palco sull'acqua', infine, a bordo della Costa Toscana ormeggiata al largo di Sanremo, la scena sarà per Ermal Meta con 'Un milione di cose da dirti', il brano che l'anno scorso si classificò al terzo posto.

Monica Vitti, Amadeus: "Come se un pezzo della tua vita si spegnesse"

Omaggio a Monica Vitti

Ma questa sera, come dicevamo, sarà ancora più speciale della prima. L'Ariston si prepara infatti a rendere il suo omaggio a Monica Vitti, la grande attrice e icona del cinema italiano scomparsa oggi. La notizia, data in sala stampa allestita al Casinò, ha subito provocato commozione e un grande applauso da parte dei giornalisti, in piedi come il conduttore del Festival e il direttore di Rai1, Stefano Coletta. "Non c'è dubbio che faremo un omaggio a Monica Vitti, anche se la scaletta della seconda serata era stata già predisposta", promette Amadeus. L'appuntamento è per le 20.40 su Rai1.