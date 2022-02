Sanremo, 4 febbraio 2022 - Quarta serata di Sanremo 2022: protagonisti duetti, cover e nostalgia. Omaggio ai grandi della musica senza tempo, prendono spazio Lucio Battisti e Raffaella Carrà, Frank Sinatra e Aretha Franklin, mentre Loredana Bertè prima dell'esibizione con Achille Lauro ("Sei bellissima") si concede ai ricordi e su Instagram rievoca i suoi primi Sanremo con l’indimenticabile sorella Mia Martini. Sul palco dell'Ariston, questa volta, a condurre con Amadeus l'attrice Maria Chiara Giannetta, interprete della serie tv 'Blanca'. A sorpresa, Jovanotti affiancherà Gianni Morandi. Tra gli ospiti, l'attore Lino Guanciale.

Sanremo 2022: scaletta quarta serata in Pdf. Ordine di uscita dei cantanti con le cover

S'inizia con Noemi, che col brano “You Make Me Feel A Natural Woman” di Aretha Franklin, apre la serata del festival di Sanremo dedicata alle cover. Poi tocca a Giovanni Truppi con Vinicio Capossela, con il brano ‘Nella mia ora di libertà’. Per l’occasione, Truppi ha cambiato il colore della canotta indossata finora nelle due serate sul palco dell’Ariston: dal nero è passato al rosso. Come terzo si esibisce Yuman, che non si lascia intimorire e coraggiosamente ha scelto di cantare 'My Way' di Frank Sinatra, con Rita Marcotulli al pianoforte.

Amadeus ha ricordato di lei: ha cominciato a 17 anni nei teatri di Foggia. Maria Chiara Giannetta, classe 1993, ha confessato di essere intimidita ad esibirsi dopo Drusilla Foer ma il suo sorriso incanta da subito. Supera l’ansia della scala scendendo di corsa l’eroina di Blanca. "La prima volta che mi hai chiamato, Amadeus, ho detto ‘ci pensò, ma poi ho richiamato dopo due minuti, perché Sanremo capita una volta sola nella vita", racconta Giannetta, mini abito nero coperto di strass.

Ecco la scaletta dei cantanti: Noemi, Giovanni Truppi con Vinicio Capossela, Yuman con Rita Marcotulli, Le Vibrazioni con Sophie and the Giants, Sangiovanni con Fiorella Mannoia, Emma con Francesca Michielin, Gianni Morandi con Mousse T., Elisa, Achille Lauro con Loredana Bertè, Matteo Romano con Malika Ayane, Irama con Gianluca Grignani, Ditonellapiaga e Rettore, Iva Zanicchi, Ana Mena con Rocco Hunt, La Rappresentante di Lista con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra, Massimo Ranieri con Nek, Michele Bravi, Mahmood & Blanco, Rkomi con Calibro 35, Aka 7even con Arisa, Highsnob & Hu con mr. Rain, Dargen D'Amico, Giusy Ferreri con Andy dei Bluvertigo, Fabrizio Moro, Tananai con Rosa Chemical.

Sul palco con Gianni Morandi ci sarà Lorenzo Jovanotti, autore del brano dell'eterno ragazzo della canzone italiana, ‘Apri tutte le porte’ (risultato terzo ieri nella classifica generale della terza serata). La performance nella serata delle cover prevede un medley a sorpresa nel vastissimo repertorio di Gianni.

Jovanotti e Gianni Morandi insieme sul palco di Sanremo

La regina del rock italiano su Instagram si lascia andare ai ricordi e confida: "Nel 1993 realizzavo un sogno, finalmente dividere il palco più importante per la musica italiana con mia sorella Mia Martina. Il brano in gara era "Stiamo come stiamo", scritto a quattro mani da me e Maurizio Piccoli (...). Per il look cercai di venirle incontro e di accontentarla, ci vestimmo molto sobrie, tutte Armani, per la prima volta in vita mia indossai un tailleur, l'unico "vezzo" trasgressivo che mi concessi furono delle scarpe da ginnastica al posto delle scarpe col tacco. Ricordo che Mimì era stremata, avevo cambiato il testo ben 17 volte e ci trovammo a cantare due versioni diverse, alla fine non mi rivolse la parola per mesi. Aveva ragione. Col senno di poi avrei dovuto farla partecipare da sola. Magari avrebbe vinto".

Ma chi sono i Sanremers? Giovani, intanto. Il festival punta alla generazione Z (quella che per il 95% ascolta musica via streaming e per il 46% utilizza lo smartphone per farlo) e spinge le canzoni in gara in vetta alle classifiche e sulle piattaforme, come forse non era mai accaduto finora. Sanremo 2022 ha già vinto, perché, come ha sottolineato anche Amadeus "i brani piacciono", come dimostrano i primi dati. Quelli dei più giovani, che vengono dai talent, da TikTok, dal web e parlano ai loro coetanei, ma anche i più esperti, come Gianni Morandi, che vive una nuova eterna giovinezza, anche grazie a Jovanotti. E se Mahmood & Blanco, a forza di "Brividi", sembrano avviati a portarsi a casa il Leoncino di Sanremo (sono primi in classifica generale, davanti ad Elisa e alla sorpresa Morandi, sostenuto dal televoto e dalla Demoscopica 1000, più che dalla sala stampa), quello che è già sicuro è che al momento sono i più ascoltati di tutti, ovunque. Ma è tutta la top 10 italiana della piattaforma a essere interamente targata

Sanremo (l’anno scorso furono 9 i brani presenti, così come l’anno prima) e ben 19 delle prime 20 posizioni della classifica sono occupate da canzoni in gara al Festival (che sono 25 in tutto). C’è anche da sottolineare come il 2 febbraio, la playlist Sanremo 2022 è stata la seconda più ascoltata al mondo dopo Today’s Top Hits.