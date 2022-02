Roma, 4 febbraio 2022 - A Sanremo 2022, nella serata delle cover, al fianco di Amadeus - in qualità di co-conduttrice - c'è l'attrice Maria Chiara Giannetta, volto popolare delle fiction di Raiuno come 'Don Matteo' e 'Blanca'.

Scaletta quarta serata. Ordine di uscita dei cantanti con le cover

Quarta serata: duetti e cover. Ecco chi saranno gli ospiti

Nata a Foggia il 20 maggio 1992, fin da giovanissima ha studiato recitazione, prima al Teatro dei Limoni di Foggia, poi al Centro sperimentale di cinematografia di Roma, riuscendo anche a laurearsi in Lettere e Filosofia.

Dopo una gavetta a teatro e alcuni cortometraggi, si fa notare sul piccolo schermo. Nel 2016 è nel cast della miniserie Rai 'Baciato dal sole', nel ruolo di Angela, e compare nel secondo episodio della prima stagione della serie 'L'allieva'. Nello stesso anno esordisce al cinema con 'La ragazza del mondo', per la regia di Marco Danieli, nel ruolo di Loretta.

Nel 2017 interpreta Mariella Santorini nella quarta stagione della serie 'Un passo dal cielo' ed entra nel cast della quarta stagione della fiction 'Che Dio ci aiuti' nel ruolo di Asia, personaggio poi ripreso nel 2019 per la quinta stagione.

La svolta nel 2018: entra nel cast dell'undicesima stagione di 'Don Matteo', serie che nel 2014 aveva segnato il suo esordio televisivo (un piccolo ruolo in un episodio). E viene scelta per interpretare il capitano dei Carabinieri Anna Olivieri, ruolo per la prima volta nella serie assegnato a una donna.

Nel 2021 prende parte alla serie 'Buongiorno, mamma!', dove recita al fianco di Raoul Bova che ritrova anche nella 13esima edizione di 'Don Matteo' (in partenza a marzo su Raiuno) visto che la Giannetta indosserà ancora (ma per un tempo limitato) i panni della 'Capitana' e Bova sarà il parroco che prenderà il posto di Terence Hill.

Nel 2021 la Giannetta ha ottenuto il suo primo ruolo da protagonista assoluta in 'Blanca', serie tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi, dove interpreta Blanca Ferrando, una giovane non vedente che diventa consulente della polizia. La serie - andata in onda su Raiuno da novembre a gennaio scorsi - è entrata rapidamente nel cuore del pubblico facendo ascolti record tanto che già si parla di una possibile seconda stagione. "Abbiamo chiuso solo il primo capitolo e abbiamo ancora molto da raccontare su questa storia" aveva detto la Giannetta al termine della prima stagione: magari sul palco di Sanremo annuncerà il nuovo progetto.

Per quanto riguarda la vita privata, l'attrice è molto riservata. neanche Mara Venier, che l’ha ospitata il 28 novembre 2021 a 'Domenica in', è riuscita a farle dire qualcosa di più. Ma guardando il suo profilo Instagram - che conta oltre 151mila follower - si scopre che ama giocare a tennis: lo considera il modo migliore per tenersi in forma e lo alterna allo yoga. Tra le altre passioni ci sono i cavalli, il biliardo, la fotografia e la lettura.