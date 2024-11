Salta la prima della Fenice. Sciopero a Venezia: niente Otello

Salta la Prima della nuova stagione lirica 2024/25 del Teatro La Fenice di Venezia: lo sciopero proclamato dalle principali sigle sindacali delle maestranze impedirà domani, alle ore 19, di alzare il sipario sul nuovo allestimento di Otello di Giuseppe Verdi, con la direzione del maestro Myung-Whun Chung, la regia di Fabio Ceresa e il debutto nel ruolo principale del protagonista del tenore Francesco Meli. Le altre quattro recite in programma di Otello si svolgeranno regolarmente e sono tutte già sold out. Il soprintendente Fortunato Ortombina ha sperato fino all’ultimo che si potesse ricomporre la frattura aperta dopo la bocciatura dell’assemblea dei lavoratori dell’accordo raggiunto tra Fondazione e rappresentanze sindacali. I sindacati hanno indetto lo sciopero per il clima di relazioni industriali "pressoché inesistenti imputabili a una conduzione di una discutibile gestione delle stesse da parte della Direzione".