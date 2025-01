Poltrone girevoli e griffate. Gli spazi domestici si rinnovano. E regalano benessere e vitalità

Il famoso ’post vacation blues’ segna il ritorno alla routine quotidiana, spesso un momento difficile da gestire. Per contrastarlo, la progettazione e la gestione degli spazi domestici sono diventate fondamentali per il benessere e la produttività, non solo negli uffici. Ecco, dunque, alcune proposte di design per rendere la propria casa più confortevole e accogliere il nuovo anno con rinnovata vitalità.

La poltrona Oleandro – prodotto eccezionale di Calligaris, design by Archirivolto – è progettata per offrire un comfort superiore, con una struttura imbottita. Accogliente, morbida, avvolgente, conserva tutti i tratti che hanno reso Oleandro una seduta di grande successo, ideale per prendersi dei momenti di relax nella propria casa.

Ditre Italia propone invece la ’Poltrona 356’, design by Daniele Lo Scalzo Moscheri. Con il pensiero ai sedili delle automobili sportive più eleganti, la scocca della Poltrona 356 è avvolgente e lineare, dai profili arrotondati e al tempo stesso rigorosi. La seduta è accolta da una base che può essere sia girevole sia composta da quattro piedini metallici.

A proposito di sedute (comode) Connubia propone ’Reef’, griffata dal designer Michele Menescardi. Una poltrona 100% green, dove ogni elemento è stato studiato in un’ottica ecosostenibile e circolare. Stiamo parlando di una poltrona informale e versatile, dalle forme generose e avvolgenti, nata per accogliere e accompagnare lunghe chiacchierate in famiglia, letture serali o riunioni improvvisate durante lo smartworking.