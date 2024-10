Olivia Rodrigo cade in un buco sul palco durante un concerto. Il video fa il giro del mondo

Roma, 15 ottobre 2024 - Disavventura per Olivia Rodrigo durante il suo ultimo concerto a Melbourne. La cantante e attrice statunitense è finita in un buco mentre saltellava qua e là per il palco. Il video dell'incidente sta facendo il giro del web.

"E’ stato divertente”

Incidente però superato a pieni voti dalla giovane star del brano di successo del 2021 Drivers License, grazie al quale si è collocata ai vertici delle classifiche di oltre venti paesi, inclusa la Billboard Hot 100 statunitense. La Rodrigo incitava i suoi fan e all'improvviso è sparita nella botola rimasta a perta sul palco. Attimi di panico del pubblico, spiazzato, ma subito è riapparsa sorridente e con la battuta pronta: "Oh mio Dio, è stato divertente", aggiungendo: "A volte c'è solo un buco nel palco".

Olivia Rodrigo, disavventura per la cantante durante un concerto: è caduta in una botola

Attrice e cantante californiana

Olivia Isabel Rodrigo, nata il 20 febbraio 2003 a Murrieta, California, ha iniziato la sua carriera come attrice interpretando Grace Thomas nel film An American Girl: Grace Stirs Up Success. Nel 2016 è Paige Olvera nella serie televisiva Bizaardvark in onda su Disney Channel. Nel 2019 interpreta Nini Salazar-Roberts nella serie targata Disney+ intitolata High School Musical: The Musical - La serie. HMusicalmente ha composto due canzoni per la colonna sonora del programma televisivo All I Want, e Just for a Moment insieme al suo collega Joshua Bassett. Entrambe le canzoni hanno ottenuto un discreto successo.

Il record con Drivers License

Ma è il singolo Drivers License, prodotto dalla Geffen Records, a renderla veramente famosa, pezzo che diventa il brano non natalizio più riprodotto nell'arco di una giornata nella classifica globale di Spotify, nonché quello per il brano più riprodotto in generale nel grafico statunitense nello stesso arco di tempo della medesima piattaforma.