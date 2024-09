Chi è Ofelia Passaponti, la 24enne di Siena che ha vinto Miss Italia 2024

Porto San Giorgio (Fermo), 22 settembre 2024 - Una ragazza solare, simpatica, che ha una parlantina svelta. Pensare che tra i motivi per cui si era iscritta a Miss Italia c’era la possibilità di una crescita personale anche nel sapersi rapportare meglio con gli altri.

Ofelia Passaponti di Siena ha vinto Miss Italia 2024

E Ofelia Passaponti, 24 anni di Siena, ha imparato subito la lezione. Otto anni dopo Rachele Risaliti, ora moglie del calciatore della Lazio Gaetano Castrovilli, la Toscana ha una sua nuova Miss Italia.

Da buona senese è un’appassionata di Palio e la sua contrada è quella dell’Istrice per la quale fa un tifo sfegatato. Ofelia è laureanda magistrale in strategia e tecniche della comunicazione all’Università di Siena.

Una sportiva vera che pratica pallavolo, sci e ha lavorato come hostess in convegni. Il percorso di Ofelia verso il successo nell’edizione numero 85 del concorso di bellezza più longevo del Paese è iniziato molto presto, a giugno nelle piazze della Toscana. Poi il titolo di Miss Toscana e la convinzione che poteva arrivare lontano.

Incentivata e spronata da mamma Paola, da babbo Alessandro, dalla sorella Sofia e dal suo ragazzo Federico Casoni che fa il cestista professionista in serie B a Ravenna. “Partecipare a Miss Italia – ha sempre detto Ofelia - mi ha offerto l’opportunità unica di coniugare queste due grandi passioni che sono la materia che studio, la comunicazione, e la moda che può essere utilizzata per raccontare storie e trasmettere messaggi significativi”.

Bella, spigliata, diretta e sincera Ofelia ha ammaliato tutti in finale nel teatro bomboniera di Porto San Giorgio con un grande monologo sulla sua vita, scelta che era stata vincente anche per approdare nelle quindici finaliste. Poi è stata impeccabile nelle sfilate di moda e anche nel simpatico balletto finale quando erano rimaste solo in tre, lei la sarda Elisa Armosini e Mariama Diop bergamasca unica di colore in gara.

E i primi complimenti all’incoronazione sono arrivati dalla patron Patrizia Mirigliani che ha organizzato un’edizione in cui bellezza e talento si sono fusi perfettamente, dalla presidentessa di giuria Martina Colombari e da tutte le compagne di questa avventura perché Ofelia si è fatta ben volere dal gruppo, a partire dall’altra toscana in gara la pratese Matilde Gonfiantini. Ora Ofelia vuol completare gli studi laureandosi a primavera ma inizia per lei un anno duro e al tempo stesso esaltante. “E’ un onore vincere questo titolo – ha detto Ofelia appena incoronata – e ricevere questa fascia così carica di prestigio e di storia, perché c’erano ragazze bellissime e tra noi c’era un clima stupendo. Spero di indossare la corona in modo degno”. Ora per Ofelia l’occasione della sua vita che saprà sicuramente sfruttare.