Pro e contro delle maschere Led per viso, mani, collo e décolleté: quanto costano

Le formulazioni delle maschere di bellezza diventano sempre più innovative, permettendo di trattare le aree del corpo più difficili e contrastare l'invecchiamento cellulare. In particolare, grazie ai progressi nella tecnologia applicata al settore beauty, le maschere LED, di ultima generazione, sono in grado di agire non solo sul viso, ma anche su zone altrettanto specifiche come mani, collo e décolleté.

Vip

Alcune celebrity, note per la passione per la cura della pelle, hanno già testato questo rimedio contemporaneo e ne hanno lodato i pregi. Una di queste è Kim Kardashian, che ne ha parlato su Instagram. Anche Rokael, truccatore di Kourtney Kardashian, sorella di Kim, ha rivelato sempre sui social di aver utilizzato un trattamento analogo per viso e corpo per preparare al meglio la sua cliente per un evento. Lo hanno sperimentato con successo anche Kate Hudson, Renée Zellweger e Lily Collins.

Origini

L'uso della luce LED in ambito estetico risale agli anni '60 e '80, quando la NASA esplorava il potenziale della luce per aiutare la crescita delle piante nello spazio e scoprì che poteva anche favorire la guarigione delle ferite e la rigenerazione dei tessuti umani.

Negli anni '90, la ricerca si è ampliata, scoprendo come diverse lunghezze d'onda della luce potessero penetrare nella pelle a varie profondità, influenzando positivamente i processi cellulari. Le prime maschere LED sono state introdotte in ambito commerciale nei primi anni Duemila, erano limitate perlopiù a un solo colore di luce, come il rosso o il blu.

Modernità hi-tech

Oggi, queste maschere sono diventate molto più sofisticate, integrando tecnologie avanzate che permettono trattamenti personalizzati, che si possono impostare tramite app e regolazioni precise. La distribuzione uniforme della luce LED permette di ridurre il rischio di irritazioni cutanee.

Grazie alle recenti innovazioni, inoltre, sono stati creati dispositivi di dimensioni più piccole, specificamente progettati per aree delicate come collo, décolleté e mani, soggette all'invecchiamento ed esposte agli stress ambientali come l’inquinamento al pari della pelle del viso.

Vantaggi

Le luci LED sfruttano diverse lunghezze d'onda grazie a cui sono capaci di stimolare la produzione di collagene, penetrando in profondità nei vari strati cutanei e riattivando i naturali processi di guarigione. Queste maschere possono essere abbinate anche ad altre pratiche di bellezza per viso e corpo, tra cui un’accurata detersione, un’esfoliazione delicata, una buona idratazione e l’aggiunta di componenti attivi per nutrire e illuminare la pelle.

Svantaggi

Le maschere LED sono abbastanza costose. La spesa può essere superiore anche ai 500 euro, decisamente di più di un trattamento viso fai-da-te in casa o anche di una seduta professionale presso un centro estetico, adoperando maschere e metodi più tradizionali.

Questi dispositivi hi-tech, sebbene siano utili ed efficaci, non possono sostituire completamente sistemi dermatologici più avanzati o personalizzati. Il loro utilizzo, inoltre, può richiedere sessioni relativamente lunghe per ottenere risultati visibili, che potrebbero non essere pratiche per tutti. L'efficacia può variare da persona a persona e dipendere dalla costanza dell'uso e dalle condizioni specifiche della pelle. Per chi ha una cute sensibile, bisogna stare attenti a eventuali irritazioni.