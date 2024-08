Manicure russa, come si fa e perché è diventata virale su TikTok

La manicure russa non è una novità degli ultimi periodi, anche se di recente la tecnica è diventata popolare soprattutto tramite post, video e condivisioni sui social. L’hanno sperimentata personaggi famosi come Zendaya, Hailey Bieber e le sorelle Kardashian e ne hanno parlato anche influencer famose come Alix Earle, che ha dichiarato di esserne una fan in un'intervista sulla rivista ‘Allure’: “La mia nail artist mi ha garantito che le unghie sarebbero durate un mese. Sono passate tre settimane in più e sono ancora impeccabili. Non ho mai avuto una manicure così resistente”. Su TikTok, la discussione sulla manicure russa è divisiva: c'è chi giura che sia un metodo molto innovativo e chi mette in guardia per i potenziali rischi.

Caratteristiche

La manicure russa, come suggerisce il nome, è originaria della Russia e si è diffusa inizialmente in Paesi confinanti come Ucraina, Kazakhstan e Uzbekistan. Oggi viene proposta anche in saloni di tendenza a Londra e in altre capitali europee alla moda. La tecnica si distingue da quella tradizionale poiché non prevede di mettere in ammollo le unghie in acqua come avviene, invece, nella prima fase del metodo tradizionale, per ammorbidire le cuticole e facilitarne la rimozione. Nella manicure russa, al contrario, viene usata direttamente una lima elettrica per pulire e modellare unghie e cuticole a secco.

Passaggi

Si comincia rimuovendo eventuali residui di smalto, gel o acrilici. A questo punto, il tecnico utilizza una lima elettrica e forbicine specifiche per eliminare meticolosamente tutte le cuticole, lavorando intensamente sul letto ungueale. Questa pulizia profonda permette di applicare lo smalto in modo molto preciso, migliorando la resa finale della manicure, che, se fatta a regola d’arte, resiste di più rispetto a quella classica.

Vantaggi

Uno degli aspetti più positivi della manicure russa è la sua lunga durata, che in teoria permette di andare meno spesso in salone o dall’estetista. La tecnica, infatti, consente di ottenere una superficie dell’unghia più liscia e pulita, facendo in modo che ricresca più lentamente e che mantenga un aspetto curato per settimane. Sebbene sia possibile utilizzare qualsiasi tipo di smalto, la scelta più popolare rimane la formulazione in gel.

Accorgimenti

Se è realizzata da personale qualificato e competente, in un ambiente igienico e protetto e con gli strumenti adeguati, la manicure russa è esteticamente bella e raffinata. Viceversa una scarsa preparazione dell’estetista può portare a complicazioni anche serie, come infezioni o danni alle unghie tali da richiedere trattamenti medici quali antibiotici o antimicotici.