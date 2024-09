Lorenzo Posocco disegna la linea minimal e rigorosa ’Found Family’

"Attraverso la moda voglio dare potere alle donne". Così Lorenzo Posocco, 42 anni stylist di cantanti come Marco Mengoni, Emma Marrone e Rosalie, ma anche stilista della sua linea LPS, Lorenzo Posocco Studio, ingaggiato da un grande gruppo come Max Mara per disegnare la collezione Max & Co. per la linea ’Found Family’ che rilancia con saggezza e acume il minimalismo dello stile. Dopo anni pluriscintillanti torna il rigore delle linee, la bellezza della materia, il colore unito senza troppe decorazioni.

Tutto è a scomparsa le tasche come le zip, tutto è come se fosse riservato solo alla donna che sceglierà questo inedito Max & Co. che non urla ma sussurra. Una sorpresa alla Milano Fashion Weeek di cui si sentiva il bisogno, specie per i tempi che viviamo. "Il mio – dice il designer – è un guardaroba semplice e per questo profondo, non stagionale ma con capi che resistono al tempo, imper di nylon che non passano di moda, giacche in denim scuro con abbottonature segrete, micro tasche, la borsa Sole Bag di nappa, il cappotto di pelle nera (vera e naturalissima)". Felici i cugini Maramotti, Elia e Maria Giulia che seguono Max & Co., felici della collaborazione con Lorenzo Posocco che ha dato una svolta contemporanea e lineare al brand di famiglia.

Complice la ’bontà’ dei prezzi mai tanto agognata specie dalla giovani donne italiane c’è da aspettarsi successo da queste proposte che naturalmente attingono anche all’archivio di Max & Co., come per l’abito di maglia nero di viscosa "sofisticato e durevole" come spiega Posocco.

Eva Desiderio