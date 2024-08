Arriva “La coppia perfetta”: il thriller di Hilderbrand anticipa la serie Netflix con Nicole Kidman

Roma, 1 agosto 2024 – Dall’autrice di bestseller del New York Times, Elin Hilderbrand, arriva un romanzo sui molti modi in cui la famiglia può riempire la nostra vita di amore... se non ci uccide prima. “La coppia perfetta”, il thriller con oltre 900.000 copie vendute e tradotto in oltre venti paesi, arriva finalmente in Italia per TimeCrime (Fanucci). Tradotto da Stefania Vaccaro, il libro sarà disponibile in libreria dal 9 agosto, anticipando la serie Netflix con Nicole Kidman in uscita il 5 settembre.

L’estate è la stagione dei matrimoni a Nantucket: la vista di una sposa che corre lungo Main Street è comune come il sole che tramonta a Madaket Beach. Il matrimonio Otis-Winbury si annuncia come un evento da ricordare, definito memorabile: i ricchi genitori dello sposo non hanno badato a spese per ospitare una cerimonia sontuosa nella loro tenuta sull’oceano. Ma quando un cadavere viene ritrovato nel porto di Nantucket poche ore prima del matrimonio, tutti i partecipanti diventano improvvisamente dei sospettati. Il capo della polizia, Ed Kapenash, interroga gli sposi, una famosa scrittrice di gialli e persino un membro della sua famiglia, e più indaga più porta alla luce segreti inconfessabili. Scopre così che ogni matrimonio è un campo minato, e che nessuna coppia è la coppia perfetta.

Elin Hilderbrand è un’autrice bestseller, secondo il New York Times, di ben trenta romanzi, una madre orgogliosa dei suoi tre figli, un’appassionata ciclista peloton, un’aspirante influencer di libri e un’entusiasta cuoca casalinga. È anche una sopravvissuta al cancro al seno da sette anni. Tra i suoi romanzi, “La nostra ultima estate” (Mondadori, 2013), “A piedi nudi” (Mondadori, 2017) e “Swan Song” (Hodder & Stoughton)