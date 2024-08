Adelphi: Josephine Calasso, erede di Roberto, dà via libera a Mondadori

Milano, 2 agosto 2024 – Mondadori Libri ha sottoscritto con Josephine Calasso – detentrice di una partecipazione complessiva del 23,88% di Adelphi, in quanto figlia dell’ex direttore editoriale Roberto Calasso – reciproche opzioni di acquisto e vendita (cosiddetto put/call) relative a una quota pari al 10% del capitale sociale di Adelphi Edizioni. Lo comunica in una nota Mondadori. Le opzioni saranno esercitabili a decorrere dal maggio 2027 a un prezzo di esercizio che riflette un equity value per il 100% di Adelphi di 50 milioni di euro.

Un mese fa, anche Feltrinelli Editore aveva annunciato di aver comprato il 10% delle azioni di Adelphi. Il presidente del gruppo Carlo Feltrinelli aveva dichiarato che la quota acquisita apparteneva agli eredi di Francesco Pellizzi, storico socio di Adelphi.

Adelphi è stata fondata nel 1962 dagli imprenditori Roberto Olivetti e Alberto Zevi, insieme all’editor Luciano Foà. È una delle case editrici più importanti e prestigiose in Italia. Come ha ricostruito il Post un mese fa, nel 2006 il 58% della casa editrice era stato acquistato dal gruppo RCS. Nel 2015 RCS voleva vendere la propria divisione dedicata ai libri al gruppo Mondadori, così Roberto Calasso esercitò un’opzione per acquistare le quote detenute da RCS e impedire che la società passasse a Mondadori. Dopo la morte di Calasso, nel 2021, il suo 71% di azioni della casa editrice è stato diviso tra la vedova Fleur Jaeggy, i due figli Josephine e Tancredi Calasso e il nipote Roberto Colajanni, attuale amministratore delegato.