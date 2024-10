Un matrimonio in crisi, una app di incontri e il bisogno di chiarirsi e ripartire

Cara Caterina, mi chiamo Massimo, sono sposato da sette anni e, nonostante ci siano sempre stati alti e bassi, ultimamente il mio matrimonio sembra attraversare una crisi più profonda, soprattutto sul piano dell’intimità, che è diventata sempre più rara. Questa situazione mi preoccupava già da tempo, ma qualche giorno fa ho vissuto un vero shock: un collega mi ha mostrato il profilo di mia moglie su un’app di incontri. In quel momento, sono rimasto paralizzato, senza parole, e ancora adesso fatico a credere che sia reale. Mi sento sopraffatto dalla confusione e dal dolore, e non so come comportarmi. Da un lato, ho il forte bisogno di affrontare la questione con lei, ma dall’altro ho paura di perdere il controllo e dire o fare qualcosa che possa peggiorare irrimediabilmente la situazione. So che una conversazione è necessaria, ma come posso trovare il giusto equilibrio tra il bisogno di chiarire e la paura di compromettere definitivamente il nostro rapporto? Ti ringrazio.

Caro Massimo, In questa situazione credo che ci siano due strade percorribili. La prima è affrontare la questione a viso aperto: parlale con il cuore in mano e vedi come reagisce. La seconda, forse un po’ più creativa e audace, è sorprenderla in modo del tutto inaspettato: iscriviti anche tu a quell’app di incontri, sotto falso nome ovviamente e inizia a corteggiarla come forse non fai più da tempo.

Scrivile messaggi dolci, pieni di quelle attenzioni che, a volte, nella routine della vita quotidiana, si perdono. Falle sentire desiderata, amata.

Magari, ciò che cerca in quest'app è proprio quel brivido di cui sente la mancanza, una scintilla che, inconsapevolmente, vorrebbe ritrovare con te. E chissà, potrebbe sorprenderti la sua reazione. Potrebbe risponderti, farsi incuriosire, e magari arriverà perfino a chiederti un appuntamento. In quel momento, non sarà più una sfida tra voi, ma una nuova occasione per riconquistarla.

Perché, lo sai anche tu, se si è iscritta a quest’app, è probabile che si senta trascurata, forse non più corteggiata come un tempo. Non perché non ti ami più, altrimenti ti avrebbe già lasciato. Ma perché, diciamocelo, forse le manca quel corteggiamento, quell'attenzione che rende ogni relazione speciale, che le dà l’energia per andare avanti. Capisco perfettamente che non sia una situazione facile da affrontare.

Lo dice una che è istintiva e che, al tuo posto, forse avrebbe già fatto una scenata! Però, con il tempo, ho imparato una cosa: chi agisce d’impulso, spesso si pente. Molte persone che ho intervistato, ad esempio, mi hanno confessato che rimpiangono di aver rovinato qualcosa di bello per non aver riflettuto a fondo.

E qui stiamo parlando di tua moglie, del vostro matrimonio, della donna che ami. Quindi, il mio consiglio è questo: metti da parte l’istinto e sii strategico. Scegli la via della sorpresa. Iscriviti a quell’app, corteggiala, falle tornare la voglia di stare con te.

Proponile un appuntamento, e quando la vedrai, dille con tutto il cuore: “Non volevo prenderti in giro, volevo riconquistarti, perché tu sei, e sarai sempre, la donna della mia vita.” Prova, Massimo e poi fammi sapere come va!

