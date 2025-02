Malattie e lutti: un anno orribile

Ciao Cate,

sono Antonio ti guardo spesso e ho pensato di raccontare la mia storia. Volevo raccontare il mio 2024, un anno allucinante. All’inizio di febbraio dopo dolori lancinanti ho deciso di fare delle visite. Il 16 marzo mi viene diagnosticato un carcinoma maligno al colon retto. Visite, esami e per fortuna preso in tempo. Nello stesso periodo anche la mia cagnolina Cloe, un bassotto, muore a causa di una serie di tumori, la mattina di Pasqua, mentre era in braccio al mio compagno Cristian.

Superato (si fa per dire) il dolore, comincio i miei cicli di radio e chemioterapia sempre accompagnato dal mio compagno e grazie a lui posso dire che è stato il periodo più bello della mia vita. A settembre lo scoppio della batteria del mio monopattino causa un incendio nella nostra mansarda dove erano conservati i ricordi di una vita. Già ho 59 anni. Per il monossido sprigionatosi a seguito dell’incendio è morta anche la nostra gattina Frida. Per Cristian è stato un duro colpo.

Superata anche questa, per fortuna il 2 ottobre mi comunicano che il mio cancro era regredito e potevo tirare un sospiro di sollievo. Così e stato: io e Cristian eravamo felici. La mattina del 4 Novembre maledetto ho trovato Cristian morto in bagno a seguito di un infarto fulminante. La mia vita è sprofondata nel vuoto assoluto. Non sono riuscito a fare niente per salvarlo e questo me lo porterò dentro per sempre.

Mi restava solo il lavoro; anche Cristian lavorava con me, facevamo bouquet di fiori per un azienda spagnola online, ma anche questa il 19 dicembre ha lasciato a casa tutti i suoi 10 lavoranti, me compreso. Io mi chiedo perché? Grazie un abbraccio.

Caro Antonio,

Ti ringrazio di cuore per aver deciso di condividere la tua storia con me, so che non deve essere stato facile aprirsi. Non posso nemmeno immaginare quanto sia stato doloroso questo anno per te, riesco a sentire la sofferenza nelle tue parole. Mi dispiace che tu abbia dovuto affrontare tutto questo ma sono davvero ammirata dalla tua forza nel riuscire a parlarne con tanta sincerità.

Purtroppo non è possibile darti una spiegazione per quello che è successo, anche se vorrei tanto farlo. A volte, la vita ci mette di fronte a sfide che non possiamo spiegare, ma ciò che conta è come scegliamo di affrontarle. Il fatto che tu mi abbia scritto è una dimostrazione della tua forza e della tua voglia di non arrenderti, di cercare una via per superare le difficoltà. Sono infatti convinta che nella vita veniamo messi alla prova più volte ma che le sfide che ci si presentano sono quelle che siamo in grado di affrontare, di cui possediamo dentro di noi le risorse necessarie per superarle.

È difficile affrontare tutto da soli ed è normale sentirsi un po’ persi e sopraffatti in momenti come questi, tuttavia, ci sono figure professionali che possono aiutarti a comprendere la emozioni che stai provando. Un supporto da parte di un professionista può aiutarti a vedere le cose da una prospettiva diversa, accettando ciò che è stato e volgendo uno sguardo positivo al futuro. Ogni giorno porta con sé nuove possibilità, e anche se ora potrebbe sembrare difficile, la vita ha la capacità di sorprenderci quando meno ce lo aspettiamo. Ti auguro di poter trovare la forza per guardare avanti e abbracciare ciò che viene, passo dopo passo.

Continua a credere in te stesso perché le tue risorse interiori sono più grandi di quanto tu possa immaginare e quando supererai questo momento difficile lo saranno ancora di più. Spero che tu possa ritrovare la serenità e la pace che meriti.

Un forte abbraccio!

Cate