La tv punta sul gioco delle coppie. In pista Venier, Barbareschi, Belen

In attesa del grande ritorno dal 10 dì settembre su Canale 5 del reality dei record in termini di ascolti ma anche di interazioni sui social Temptation Island, la tv punta sui sentimenti e sulle coppie, con conduttori di primo piano.

Mara Venier si conferma anche per la prossima stagione protagonista dell’offerta Rai. Non solo zia Mara resta ben salda al timone della sua Domenica In (per la sedicesima edizione, la settima consecutiva) ma il weekend della signora della domenica sarà alquanto impegnato a partire dal 9 novembre: ogni sabato alle 14 andrà in onda il nuovo programma della Venier che strizza l’occhio a quelli della collega Maria De Filippi, il titolo è Le stagioni dell’amore; i suoi protagonisti saranno persone in là con gli anni. Il dating show che ricorda Uomini e donne di Maria De Filippi andrà in onda dal prossimo 9 novembre alle 14.

L’attore e produttore Luca Barbareschi sarà alla guida di un nuovo programma: Se mi lasci non vale, sul mondo delle coppie, sarà dal 21 ottobre al 18 novembre su Raidue: al centro la storia di sei coppie in crisi che vivranno in una villa per quattro settimane per cercare di ristabilire i propri equilibri.

Ma non è tutto. Belen Rodriguez dopo tanti anni a Mediaset ha cambiato casa firmando con Warner Bros e sarà presto protagonista su Discovery con due programmi, uno sul Nove e un altro su Real Time. E proprio su Real Time sarà alla guida di Amore alla prova. La crisi del settimo anno, show sulle coppie in crisi.