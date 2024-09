Il grande festival di vino e sapori. Mantova capitale

di Raffaella Parisi

La città di Virgilio crocevia di sapori, colori, tesori d’arte accoglie le eccellenze gastronomiche lombarde. Il 29 settembre alla Loggia dei Mercanti di Palazzo Andreani di Mantova si svolge la seconda edizione del ’Festival dei Vini e dei Sapori’ per celebrare le undici Strade della Federazione. Il costo d’ingresso di euro 5 sarà tutto devoluto in beneficenza alla cooperativa sociale Onlus Ponte, centro diurno per disabili e centro servizi alla persona. La Lombardia è stata una delle prime regioni italiane a promuovere il sistema Strade del Vino e dei Sapori, itinerari del gusto per valorizzare i prodotti enogastronomici tipici e di qualità, inseriti nella tradizione e nella cultura dei loro territori d’origine attraverso ’percorsi del gusto’.

Il viaggiatore percorre le Strade del gusto di Lombardia, segnalate da cartelli stradali uniformi su tutto il territorio visitando cantine, aziende agricole, agriturismi, enoteche, osterie e strutture ricettive con prodotti tipici regionali. Un turismo che va oltre i confini dei più noti circuiti turistici, gli itinerari proposti sono risorse paesaggistiche, siti d’arte, monumenti, palazzi, chiese e musei di cultura popolare, oltre al buon cibo e al buon vino.

Dopo la prima edizione a Broni è stata scelta per quest’anno Mantova, patrimonio Unesco e capitale della cultura italiana. La novità è la partecipazione al ’Festival della Strada del Riso e dei Risotti mantovani’, nella campagna del Mincio al confine con il veronese, dove la coltivazione del riso risale al periodo di Francesco Gonzaga e la Strada del Riso dei Tre Fiumi, l’ultima nata in ordine temporale tra le Strade del Vino e dei Sapori della Regione Lombardia, con sede nel Pavese, a Mortara.

La Federazione delle Strade dei Vini e dei Sapori di Lombardia riunisce le eccellenze enogastronomiche presenti nella regione, impresa non semplice vista la varietà di paesaggi, luoghi e cultura dalla Strada del Vino della Valtellina, con il suo Sforzato di Valtellina Docg e la Bresaola, alla Strada del Vino Valcalepio e sapori della bergamasca, con il suo omonimo vino Doc e i suoi formaggi e alla Strada del Franciacorta, nettare che nel 1995 è divenuto il primo territorio e vino italiano prodotto con il metodo della rifermentazione in bottiglia; dal vino Botticino Doc dei Colli Longobardi Strada del vino e dei sapori alla Strada del Riso e dei Risotti Mantovani, con il suo Risotto alla Pilota, ancora, dalla Strada del Vino del San Colombano e dei Sapori Lodigiani, con la raspadüra e il suo San Colombano Doc Rosso, al salame di Varzi della Strada dell’Oltrepò Pavese.

Presente oltre al riso della lomellina, la mostarda cremonese con la Strada del gusto cremonese nella terra di Stradivari. I visitatori avranno anche la possibilità di assaggiare l’olio del Garda, prodotto della Strada dei vini e dei sapori del Garda. Infine, sarà presente la Strada dei Vini e Sapori mantovani con il Lambrusco mantovano, i vini dei Colli mantovani e il Parmigiano Reggiano.