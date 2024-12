Giornata internazionale delle persone con disabilità, verso una leadership più inclusiva

Il 3 dicembre è la Giornata Internazionale delle persone con disabilità. La ricorrenza è stata istituita nel 1992 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nello stesso giorno. Suo scopo è promuovere i diritti e il benessere di tutti in ogni ambito della società e dello sviluppo, sensibilizzando, al contempo, l'opinione pubblica sulle sfide quotidiane che alcune persone affrontano e invitando a una riflessione collettiva su questi argomenti. Il tema scelto per il 2024 è "Amplificare la leadership delle persone con disabilità per un futuro inclusivo e sostenibile": l’obiettivo, cioè, è trasmettere l’importanza di dare sempre più voce e potere decisionale anche ai soggetti disabili affinché possano plasmare il proprio destino e contribuire attivamente alla società.

Superare più barriere

Achim Steiner, amministratore del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP), ha sottolineato in una nota che quest’anno circa 3,7 miliardi di persone in tutto il mondo hanno l’opportunità di votare. Un numero che non si era mai registrato finora. Allo stesso tempo, purtroppo, moltissime con disabilità sono ostacolate dalla possibilità di esprimere le loro preferenze a causa di vari ostacoli (strutture elettorali inaccessibili o diverse forme di discriminazioni).

“Come parte della famiglia delle Nazioni Unite, il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) si impegna a rafforzare la leadership delle persone con disabilità, anche promuovendone la partecipazione politica”, ha affermato Steiner. “Un esempio si trova in Libia, dove i sistemi di lingua dei segni stanno garantendo che le persone con disabilità uditive possano esprimersi nelle elezioni”.

Inclusione oltre le urne

Tuttavia esempi come quello appena fatto, per quanto rappresentino un passo in avanti, non bastano a colmare ampi divari. Lo stesso Steiner sottolinea: “L'inclusione va oltre le urne. Richiede sistemi di governance in cui tutti possano essere ascoltati e rappresentati. In Nepal, ad esempio, il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) facilita il dialogo tra le persone con disabilità e i membri del Parlamento, creando una nuova piattaforma per difendere i loro diritti e le loro aspirazioni. Inoltre, stiamo aiutando i Paesi a cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie. In Somalia, il Laboratorio di Accelerazione dell’UNDP ha lanciato un Disability Digital Lab, che offre una gamma di strumenti digitali e corsi di formazione”. Una visione – commenta ancora Steiner – che non è solo un’aspirazione, ma “un passo fondamentale verso un mondo in cui ciascuno possa contribuire a costruire un futuro più inclusivo, giusto e sostenibile per tutti”.

Esempi e frasi sulle persone con disabilità

Ci sono diversi personaggi famosi con disabilità che sono diventati esempi di ispirazione per il loro talento, la loro forza e il contributo che hanno dato e danno ai loro settori e alla società nel suo complesso. Basti pensare, nel mondo dello spettacolo e dell’arte, a esempi come Stevie Wonder, Andrea Bocelli, l’attrice Marlee Matlin. La celebre pittrice Frida Kahlo, vissuta nella prima metà del ’900, conviveva con le conseguenze della poliomielite e di un grave incidente stradale. Il fisico teorico e cosmologo Stephen Hawking, scomparso nel 2018, era affetto da SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica).

Ecco, infine, alcuni aforismi significativi sulla disabilità per riflettere e avere uno sguardo diverso sul tema.

“Il consiglio che voglio dare alle persone disabili è di concentrarsi sulle cose che la disabilità non impedisce di fare bene e di non rimpiangere ciò che non si riesce a fare. Non siate disabili nello spirito, come nel corpo”. (Stephen Hawking)

“Sono un uomo con una disabilità evidente in mezzo a tanti uomini con una disabilità che non si vede”. (Ezio Bosso)

“Essere speciali significa riuscire a far capire che il tuo punto debole diventa quello di cui vai più fiero”. (Bebe Vio)

“I disabili non esistono: chiunque ha delle abilità, così come delle difficoltà. Siamo noi a determinare se ci saranno altri disabili in futuro o se, a partire da oggi, chiunque potrà scegliere il futuro che sogna”. (Iacopo Melio)

“Le mie abilità sono più forti della mia disabilità”. (Robert M. Hensel)