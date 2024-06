Fascino e trasparenza. Il nuovo store Rimadesio. Milano Sempione è magia

Rimadesio inaugura il nuovo monobrand Milano Sempione in collaborazione con il partner Habiform: uno spazio espositivo con sette vetrine affacciate ad angolo sullo storico corso, a pochi metri dall’arco della Pace e dal parco. Il nuovo showroom, progettato dall’architetto Giuseppe Bavuso, art director di Rimadesio, si sviluppa su una superficie di 420 mq su due piani: si tratta di una ristrutturazione integrale dello spazio preesistente, che coinvolge la struttura architettonica ripensata ad hoc e costruita intorno alla collezione dell’azienda.

"Gli spazi per Rimadesio sono fondamentali: l’architettura, che è un tutt’uno con i prodotti, deve mantenere una stretta connessione e coerenza con l’arredo, che diventa anch’esso architettura", racconta Bavuso. Elemento di spicco del nuovo progetto è il setto centrale in pietra naturale color sabbia: una finitura dall’effetto volutamente materico che allo stesso tempo dialoga ed è complementare alla lucentezza e alla levigatura delle collezioni. La scala aerea sospesa nel vuoto, per enfatizzare il concetto di leggerezza e trasparenza – must dell’azienda – è stata realizzata in vetro ed essenza di rovere naturale.

All’interno trova spazio il meglio della collezione Rimadesio: pannelli scorrevoli, sistemi e madie per la zona giorno, cabine armadio, contenitori, tavoli. Soluzioni personalizzate che si distinguono per uno stile ben preciso e riconoscibile, dal design essenziale e da un equilibrio perfetto tra estetica e funzionalità. Al piano inferiore la grande porta blindata del caveau preesistente, lasciata volutamente in loco e restaurata, dietro la quale si apre la R-Academy: un luogo dedicato alla formazione e all’approfondimento della tecnologia, dei materiali e delle finiture Rimadesio. Un percorso che accoglie clienti e professionisti in una realtà immersiva, in continua evoluzione.