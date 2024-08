Il face framing, la tecnica di contouring per avere i capelli come le star

Negli ultimi anni, il balayage è diventato uno dei metodi di schiaritura dei capelli più popolari, apprezzato per la sua capacità di illuminare il colore naturale senza alterarlo drasticamente e senza il problema della ricrescita evidente, poiché viene applicato dalla metà della chioma verso le punte. Un’evoluzione di questa tecnica è il face framing, che consiste nella creazione di due ciocche più chiare posizionate vicino al viso, partendo dalle radici, per creare una sorta di cornice luminosa attorno al volto.

Che cos’è il face framing

Simile al contouring nel make-up, il face framing consiste nella creazione di un colore o di una sfumatura più chiari attorno al viso, con contrasti più morbidi o più audaci a seconda del risultato che si desidera ottenere. Questo stile, molto popolare negli anni ’90, è tornato in auge, conquistando celebrità come, per esempio, Beyoncé e Dua Lipa, che hanno sfoggiato le chunky streaks, ciocche nettamente più chiare e d’impatto.

Anche Jennifer Lopez, qualche tempo fa, ha mostrato ciocche color caramello, che hanno valorizzato i suoi capelli castano chiaro. L'obiettivo del face framing è incorniciare il viso e illuminare la chioma con punti luce strategici, scegliendo con cura l'intensità e la tipologia di schiaritura. A differenza del balayage o dei babylights, che donano effetti più delicati, le striature del face framing sono spesse e in contrasto rispetto al colore di base, con un risultato finale più marcato.

I tagli adatti

Perfetto soprattutto per capelli lunghi, il face framing non solo mette in risalto il viso, ma aggiunge movimento e leggerezza a una chioma folta e attira l'attenzione sugli occhi, mettendo in risalto lo sguardo. Il face framing, comunque, può essere applicato anche su tagli medi come il bob o sui corti, risultando adatto praticamente a tutte le forme del viso, con i giusti accorgimenti, come quelli riportati nel prossimo paragrafo. Scalature, sfilature e ciuffi lunghi sono ideali per aggiungere definizione, soprattutto se i capelli sono lisci o mossi. Vanno bene, in abbinamento, anche le frange a tendina, a patto che siano piuttosto lunghe, mentre, in questo caso, non sarebbero troppo azzeccate le frange classiche, piene e dritte.

Personalizzazione

Con due semplici ciocche più chiare, è possibile modellare e definire il viso, rendendolo più armonioso e minimizzando segni e ombre. È importante adattare il face framing alle caratteristiche e alla forma del viso. Ad esempio, per un volto lungo sarebbe opportuno decolorare le ciocche dalla radice fino agli zigomi, mentre per un viso tondo è meglio partire dal mento e sfumare verso le punte. E ancora, per i visi squadrati o con lineamenti marcati, una schiaritura naturale che parta dalle radici aiuta a smussare e addolcire i tratti.

Effetti e colori

Come anticipato, il face framing funziona come una forma di hair contouring, simile all'uso di prodotti per scolpire il viso nel trucco. L’effetto può essere naturale scegliendo un colore leggermente più chiaro del proprio, magari accompagnato da meches o colpi di sole, oppure più marcato, con ciocche platino sul davanti, come usavano negli anni ’90.

Quel che è certo è che ogni colore naturale o tinta fatta in precedenza possono essere impreziositi da questa tecnica, purché si scelga una tonalità in armonia con l’incarnato, a maggior ragione visto che il face framing viene fatto sui capelli molto vicini al viso. Si tratta di un metodo versatile, che non comporta gli stessi impegni di una schiaritura totale, dunque risulta più facile da gestire anche per quanto riguarda la ricrescita.

Per chi preferisce un effetto più discreto, le schiariture sottili e sfumate intorno al viso possono dare luminosità anche a chiome già trattate con il balayage, a partire da riflessi beige-castani, biondo scuro o rosso. E, per chi ama osare in linea con le recenti tendenze, le opzioni di colore sono infinite e abbracciano sfumature rosa, verde acqua o fucsia, da adattare a qualsiasi nuance di partenza.