Diagnostica di precisione. Investimento in Carehub

Silver Economy Fund entra nel mondo della diagnostica ambulatoriale attraverso l’investimento in CareHub, progetto finalizzato allo sviluppo di una rete di servizi ambulatoriali con focus su diverse specialità. L’obiettivo è la creazione di un Gruppo da 100 milioni di fatturato, che diventi un player di riferimento in questo settore.

Il veicolo di Private Equity di Quadrivio Group, che investe in aziende che offrono beni e servizi dedicati alla Silver Age, acquisirà il 94.7% di Brexia Med S.r.l., societa’ guidata dai co-fondatori Alessandro Bartucci e Gianluca Santoro, entrambi con esperienza ultradecennale in iniziative di sviluppo sanitario, insieme a Francesca Anselmi e Valentina Rossi, entrambe manager affermate in ambito Healthcare.

CareHub rappresenta il terzo investimento per il fondo, che ha precedentemente acquisito la maggioranza di Siare e The Private Clinic, la prima specializzata nella progettazione e produzione di apparecchiature elettromedicali per anestesia e rianimazione; la seconda comprende invece un gruppo di cliniche con sede nel Regno Unito, che forniscono trattamenti di medicina estetica, dermatologica e longevity medicine.

L’iniziativa CareHub si basa su un modello “Hub & Spoke”, che affianca alla tradizionale offerta ambulatoriale alcuni servizi innovativi, che prevedono l’impiego dell’intelligenza artificiale nella fase di screening dei pazienti.