Cura dei piedi, la beauty routine invernale da fare a casa in poche mosse

L'inverno, tra scarpe pesanti, calze umide e poco traspiranti e frequenti sbalzi di temperatura, può mettere a dura prova la circolazione e il benessere dei piedi, causando la secchezza e l’ispessimento della pelle in questa parte delicata del corpo, soprattutto sui talloni e sulle piante.

Passaggi chiave

Per una beauty routine completa, basta cominciare con un pediluvio. Si immergono i piedi in acqua tiepida o calda, ma non bollente, per circa una ventina di minuti, aggiungendo bicarbonato e qualche goccia di olio essenziale come quello di lavanda, menta, tea tree, dalle proprietà antifungine e lenitive. In alternativa, si può usare un detergente specifico o del sale, ideale per chi trascorre molte ore senza sedersi. Successivamente, è il momento di esfoliare. Lo scrub aiuta a rimuovere le cellule morte e la pelle secca, concentrandosi maggiormente nelle zone più ispessite. Per un’azione mirata si possono utilizzare uno scrub tradizionale, una pietra pomice o strumenti specifici.

Maschere e impacchi

Un ulteriore passo per migliorare l'aspetto dei piedi è l'uso di maschere ad hoc, come quelle in formato calzino, ricche di ingredienti nutrienti, da lasciare in posa per circa 20 minuti. Se si preferisce una versione fai-da-te, si può applicare un impacco con burro di karité puro o un mix di oli vegetali come cocco e germe di grano. Un’altra idea da realizzare con semplici ingredienti casalinghi potrebbe essere quella di mescolare qualche cucchiaio di yogurt bianco naturale, dalle proprietà idratanti, miele, nutriente e antibatterico, olio d'oliva, ammorbidente e rigenerante, un po’ di farina d’avena, che consente di fare un’esfoliazione delicata e, se si desidera, qualche goccia di olio essenziale di lavanda o tea tree. Si avvolgono poi i piedi con pellicola trasparente o indossando calzini di cotone. Al mattino, si risciacqua con acqua tiepida e si applica una crema idratante e nutriente.

Altri consigli

Per mantenere i piedi in buone condizioni tutti i giorni, bisognerebbe idratarli quotidianamente. Per esempio, si può applicare una crema nutriente la sera, massaggiandola bene prima di andare a dormire. Sono ottimi anche i balsami specifici a base di urea o glicerina. In caso di temperature molto basse, si potrebbero indossare calzini termici o in lana, che mantengono la pelle calda e asciutta. Allo stesso modo, occorrerebbe evitare di indossare scarpe troppo strette che impediscono la circolazione sanguigna. Per migliorare la circolazione e la salute dei piedi, infine, per qualche minuto al giorno si può camminare scalzi su superfici morbide o fare esercizi di allungamento per gli arti inferiori.