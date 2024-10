Comics & Games: Lucca capitale della fantasia

Papini

Un’opera lirica immaginaria, divisa in tre atti, omaggio alla creatività di Giacomo Puccini. È quella che oggi si completerà nella cerimonia inaugurale di Lucca Comics & Games, la grande festa della fantasia che si apre stamani e andrà avanti fino a domenica. A realizzarla è il grande maestro giapponese dell’illustrazione Yoshitaka Amano che svelerà il terzo manifesto pucciniano del festival: dopo Tosca e Madama Butterfly, toccherà a Turandot che sarà mostrata all’apertura del festival che (come è già accaduto negli anni scorsi) vede le testate di Editoriale Nazionale (Quotidiano Nazionale, La Nazione, Il Giorno, il Resto del Carlino e Luce!) come media partner impegnate a raccontare l’evento con pagine speciali e sezioni online dedicate.

Dunque, nel centenario della morte di Giacomo Puccini è inevitabile e doveroso che anche la grande manifestazione di fumetti, giochi, animazione e tanto altro renda omaggio al compositore lucchese. Un omaggio che prosegue stasera (ore 21, sempre al Teatro del Giglio) con il Concerto a due per Puccini con Alessio Boni e Alessandro Quarta per la regia di Francesco Niccolini, una bio-pièce inedita sul leggendario compositore lucchese.

Nello sterminato programma delle varie sezioni del festival con anteprime e tanti ospiti internazionali, uno dei filoni da seguire per cercare di orientarsi è quello degli anniversari, perché non c’è solo (si fa per dire) quello pucciniano. Come non ricordare i 90 anni di Paolino Paperino, oppure i 30 anni di Panini Comics (per l’occasione c’è il ritorno di Rat-Man di Leo Ortolani), i 50 anni della rivista Métal Hurlant (dalla Francia arrivano Les Humanoides Associés, insieme al fondatore Jean-Pierre Dionnet), il fumetto sui 100 anni dell’omicidio di Giacomo Matteotti (incontro oggi alle 11,30, nella Sala Tobino, con Valdo Spini), i 40 anni del gioco Tetris, i 20 della serie tv di grande successo Winx Club (della Rainbow di Iginio Straffi) e via dicendo. In particolare, per quanto riguarda il mondo dei giochi, c’è l’attesissima mostra-evento sul mezzo secolo di Dungeons & Dragons. L’esposizione nella Chiesa dei Servi propone oltre un centinaio di opere originali degli artisti che hanno fatto la storia del primo gioco di ruolo. Mostra curata da Jon Peterson, uno dei più autorevoli storici del gioco di ruolo e wargame, e dalla storica dell’arte Jessica Lee Patterson.

Ovviamente, Lucca Comics & Games non è certo solo anniversari e allora ecco che, una volta usciti dal percorso delle ricorrenze, troviamo il tema della libertà (in generale delle donne in particolare) declinato da tre artiste nordafricane: Takoua Ben Mohamed (tunisina), Zaina Fasiki (marocchina) e Deena Mohamed (egiziana) protagoniste di una mostra a Palazzo Ducale. Proseguendo potremmo imbatterci in autori che hanno segnato svolte importanti nel fumetto statunitense, come Craig Thompson e Daniel Clowes, oppure riscoprire un grande maestro italiano come Attilio Micheluzzi e l’immancabile pattuglia di autori giapponesi con grandi nomi a partire da Gou Tanabe e Baron Yoshimoto.

I fan attendono con ansia la presentazione della seconda serie Netflix Squid Game, grande successo globale di produzione sudcoreana. Poi, per gli appassionati di ieri e di oggi, Lucca Comics & Games rende omaggio a uno dei personaggi più popolari del fumetto e dell’animazione “made in Japan”: Goldrake, con un volume realizzato in Francia e una nuova serie che andrà su Raidue. Spazio anche alla spiritualità con le mostre di Arcidiocesi e Chiesa valdese di Lucca (in collaborazione ecumenica) su don Aldo Mei, martire del nazifascismo, e sugli 850 anni (e qui torniamo agli anniversari) del movimento valdese.

Una nuova Valentina si affaccia nel panorama del fumetto: dopo la morte di Guido Crepax è Sergio Gerasi a cimentarsi con il popolare personaggio, mentre torna a Lucca Comics il Pinocchio di Luciano Bottaro. Appuntamento classico di ogni edizione è quello con le novità della più importante casa editrice italiana, ovvero la Sergio Bonelli: sabato alle 14 al Teatro del Giglio.